Галкин продаст элитную квартиру в Москве: где звездная семья планирует купить недвижимость

Российский комик Максим Галкин, который уже год живет с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле, выставит на продажу свою московскую квартиру. Такую информацию сообщил продюсер из страны-агрессора, приближенный к знакомым звездной семью. Его имя не называют. Он утверждает, что замок в селе Грязь все-таки не был продан, так как туда вложили огромную сумму денег, но вот квартира скоро будет иметь новых владельцев.

Видео дня

Об этом пишут пропагандистские СМИ. После смерти отца, хозяином недвижимости площадью 103 кв. метров на улице Новочеремушкинская стал именно Галкин. Однако он хочет продать этот объект, чтобы купить новый, но в Нью-Йорке. Так как дочь примадонны Кристина Орбакайте уехала в США, к слову, у нее есть квартира в Майами и на Манхэттене, ее мама с мужем не исключают переезд в Америку.

"Говорят, что у Макса есть планы осенью продавать более стандартный объект недвижимости – квартиру в Москве. Чтобы переинвестировать деньги и купить квартиру в Нью-Йорке. Как продаст? Может сначала оформит дарственную на жену?", – сказал продюсер. Он добавил, что юморист задумался об этом, потому что хочет отправить детей на учебу за океан.

По информации, Галкин поставит цену на объект – 40-50 миллионов рублей (18,5 – 23 миллионов гривен). Но, как утверждают эксперты по недвижимости, максимальная цена за такую квартиру – 30 миллионов рублей (14 миллионов гривен). Для сравнения, квартира на Манхэттене площадью 70 кв. метров стоит в среднем от 550 тыс. долларов (20, 5 миллионов гривен).

Также нужно сказать, что шоумен подал иск, в котором оспаривает решение о признании его иноагентом для того, чтобы совершать сделки с недвижимостью. Существует вероятность, что у иноагентов откажутся покупать крупные объекты из-за юридических рисков в будущем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Максим Галкин опубликовал архивные фотографии с женой и наследниками из роскошного особняка под Москвой. Россияне "набросились" на артиста, утверждая, что он сам сделал выбор и теперь не нужно тужить по родине. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!