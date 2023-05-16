Галкин, Слепаков, Земфира и другие: в России звезды массово оспаривают статусы 'иноагентов'

Российские артисты, откровенно и осторожно критиковавшие путинский режим, за что получили статус "иноагентов", решили побороться за свои права. Звезды, вынужденные подписывать все свои посты строками о том, что информацию распространил "иностранный агент", начали массово оспаривать "приговор" минюста РФ.

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Решения по их искам еще не приняты, потому что клеймо "иноагента" начало беспокоить знаменитостей только недавно. О намерениях россиян написали пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Не так давно решила оспорить свой статус певица Земфира, которая поддерживает Украину и осуждает российскую войну. Звезда уехала из страны и перестала зарабатывать на концертах в России.

Впоследствии стало известно, что "иноагентом" больше не хочет быть и российский пародист Максим Галкин. Юморист также покинул Россию с семьей и отдавал часть заработанных за границей средств украинцам.

Накануне российские СМИ объявили, что блогер Илья Варламов и певец Семен Слепаков вслед решили обжаловать статус, присвоенный министерством юстиции, и подали заявления в суд.

Следует также упомянуть, что добиться справедливости в России тщетно пытались и их коллеги-"иноагенты". В частности, интервьюер Юрий Дудь, музыкант Андрей Макаревич, ведущий Михаил Шац и другие.

Как писал OBOZREVATEL, один из главных пропагандистов РФ Владимир Соловьев в прямом эфире нецензурно обругал российского юмориста Семена Слепакова, записавшего саркастическую колыбельную о погибшем на войне в Украине оккупанте.

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