Галкин остроумно высмеял Киркорова и Лолиту, которые стали посмешищем после 'голой вечеринки'

Российский юморист-эмигрант Максим Галкин, осуждающий кровавое вторжение РФ в Украину, дал концерт в Израиле, одной из тем которого стали его коллеги-путинисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Обе звезды, которых Кремль годами использует для своих пропагандистских целей, недавно опозорились на так называемой голой вечеринке, после чего вымаливали прощение у россиян. Эта тема показалась Галкину забавной.

Он вспомнил об отмене концертов автора песни "На "Титанике" и смехотворных покаяниях от "короля эстрады". Ролик в своих соцсетях обнародовали пропагандисты, которых неописуемо возмутили шутки комика.

Во время стендапа Галкин обсудил новые пластические операции бывшего супруга своей жены Аллы Пугачевой. Он процитировал юзеров, которые высмеяли ноги путиниста, "похожие на букву Х".

Следующей темой для юморески стали извинения Киркорова за участие в голой вечеринке. В оригинале артист сказал, что "зашел не в ту дверь", но его старый знакомый решил пофантазировать и наложил свой текст на песню пропагандиста.

"Ведь мой ключик невинный открыл не ту дверь. А я и не знал, что тусовка эта будет голой. Я шел в магазин за "Колой", – спел Галкин на мотив "Жестокой любви".

Следующей "жертвой" стендапа юмориста стала певица-предательница Лолита Милявская. Она столкнулась с бешеным хейтом и отменами концертов, что тоже не осталось без внимания антивоенно настроенного артиста.

"Отменен концерт, билеты – фантики. Мой билет в один конец на "Титанике", – пропел Галкин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Киркоров ради помилования Кремля отправился в оккупированную Горловку, где дал концерт террористам в госпитале. Лолита, со своей стороны, пообещала восстановить храм в оккупированном украинском городе.

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