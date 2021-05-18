Евровидение 2021: в Роттердаме стартует полуфинал конкурса. Подробности онлайн

Во вторник, 18 мая, в 22:00 состоится первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. Представители Украины группа Go_A выступит 15-ой по списку.

Отметим, что в этом году 65-й международный песенный конкурс состоится в Роттердаме. OBOZREVATEL будет следить за событиями и расскажет все подробности.

В каком порядке будут выступать конкурсанты:

Литва

Словения

Россия

Швеция

Австралия

Северная Македония

Ирландия

Кипр

Норвегия

Хорватия

Бельгия

Израиль

Румыния

Азербайджан

Украина

Мальта

Группа Go_A выступит на конкурсе с песней под названием под названием "Шум".

Отметим, что украинцы и слушатели из других стран выразили недовольство новой версией песни "SHUM", с которой группа Go_A поедет на Евровидение 2021. Многим первоначальный трек нравился больше.

В сети возник скандал из-за того, что группа Go_A эксплуатировала птицу курганника для съемок клипа. Отмечается, что она внесена в Красную книгу.

Позже группа заявила, что целью появления курганника в видео является привлечение внимания к вымирающему виду и возрождение природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

Группа Go_A, которая в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2021, заняла третью позицию в прогнозах букмекеров касательно первого полуфинала конкурса. На первом места оказалась Мальта, а на втором Кипр.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел финал специального шоу песенного конкурса Евровидение 2020. В необычной версии гранд-финала показали короткие интервью с конкурсантами, фрагменты их выступлений, которые должны были демонстрироваться в Роттердаме, а также обращения и песни победителей Евровидения прошлых лет.

Также группа Go_A исполнила хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" на последнем онлайн концерте Евровидения 2020 "Eurovision Home Concerts". Во время выступления зрители также могли увидеть часть Киева с высоты птичьего полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время второго онлайн-полуфинала международного конкурса Евровидение 2020 спела украинская певица Джамала, которая победила в 2016 году.