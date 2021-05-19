Евровидение 2021: названы первые финалисты конкурса. Видео

Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. В финал вышли такие страны как Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Отметим, что финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.

Так, представители Украины группа Go_A выступила с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Manizha выступила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021. Артистка исполнила песню "Russian Woman" ("Русская женщина").