Евровидение 2021: названы первые финалисты конкурса. Видео

София Ковнир
София Ковнир
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Евровидение 2021: названы первые финалисты конкурса. Видео

Во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. В финал вышли такие страны как Украина, Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Отметим, что финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.

Так, представители Украины группа Go_A выступила с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя. Солистка коллектива Екатерина Павленко появилась перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы были в белых костюмах.

В финал вышли 10 стран
Выступление украинской группы на конкурсе
Момент объявления первых финалистов Евровидения 2021

  • Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все выступления первых финалистов Евровидения 2021Go_A Shum

TIX Fallen Angel

Eden Alene Set Me Free

Manizha Russian Woman

Efendi Mata Hari

Destiny Je Me Casse

The Roop Discoteque

Elena Tsagrinou El Diablo

Tusse Voices

Hooverphonic The Wrong Place

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская певица Manizha выступила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021. Артистка исполнила песню "Russian Woman" ("Русская женщина").

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