Легендарная группа Hooverphonic ярко представила Бельгию на Евровидении 2021. Фото и видео
Во вторник, 18 мая, легендарная бельгийская поп- и рок-группа Hooverphonic выступила на сцене музыкального конкурса Евровидение 2021. Артисты исполнили песню под названием The Wrong Place.
Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Отмечается, что Бельгия принимала участие в мероприятии каждый год с момента его основания, кроме 1994, 1997 и 2001 годов, из-за неудачных выступлений в предыдущих конкурсах.
Так, участники группы Hooverphonic во время выступления появились в черных нарядах. Солистка Гейке Арнаэрт выбрала блестящее платье выше колен с длинными рукавами, а также длинные сапоги.
В конце первого полуфинала конкурса стало известно, что Бельгия вышла в финал Евровидения 2021.
Коротко о знаменитостях:
Hooverphonic – бельгийская поп- и рок-группа, образовавшаяся во Фландрии в 1995 году. В начале своей деятельности музыку этой группы относили к жанру трип-хоп, однако довольно быстро она стала играть в разных жанрах.
Изначально группа называлась Hoover (Хувер). Изменение названия на Hooverphonic было обусловлено недовольством небезызвестной фирмы, производящей пылесосы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.
Также российская певица Manizha выступила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021. Артистка исполнила песню "Russian Woman" ("Русская женщина")