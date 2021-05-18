Manizha представила Россию на Евровидении 2021: как выступила певица. Видео

Во вторник, 18 мая, российская певица Manizha выступила на музыкальном конкурсе Евровидение 2021. Артистка исполнила песню "Russian Woman" ("Русская женщина").

Сначала исполнительница появилась в традиционном национальном костюме, а затем в комбинезоне. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира конкурса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как известно, музыку к "Русской женщине" Манижа сочинила в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан. Слова Манижа написала сама, как и ко многим другим своим песням. Родилась эта композиция 8 марта 2020 – ровно за год до национального отбора.

"Это песня о самых красивых и невероятных женщинах России. Нас таких много! Женщины России, это не только про внешность, что, безусловно, факт. Это про внутреннюю силу, которая нам присуща очень много лет. И в горящую избу… все это мы знаем. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя", – рассказывала артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, группа Go_A, которая в этом году будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2021, заняла третью позицию в прогнозах букмекеров касательно первого полуфинала конкурса. На первом месте оказалась Мальта, а на втором Кипр.