'Этому монстру желаю одного'. Мария Бурмака жестко высказалась о предательстве Ани Лорак

Мария Бурмака, которая в свое время стала лауреаткой самого громкого украинского фестиваля "Червона Рута", предположила, как оправдывает себя за предательство Украины ее коллега Ани Лорак – тоже победительница этого престижного конкурса.

Исполнительница также призналась, что совсем не понимает, чем руководствуются певицы Таисия Повалий и Ани Лорак, которые несмотря на войну в Украине, продолжают жить и работать в РФ. Об этом Мария Бурмака рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Хочу сказать: у каждого человека свой путь и выбор. Понятно, что Ани Лорак не будет сама себе говорить, что совершает подло. Наверное, однажды себя внутренне оправдывает. А мое мировоззрение настолько не пересекается с такими, как она или Таисия Повалий, что совершенно не могу понять, что у них в уме. Не знаю, чем они руководствуются и почему это произошло".

"Но знаю одно: они себя мыслят гражданами России, там живут (на момент публикации интервью стало известно, что Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства, а Таисия Повалий – даже получила. – Ред.). Итак, являются частью этой пропаганды, выступлениями легитимизируют Россию, – продолжила Бурмака. – А я этой стране желаю пути к самоуничтожению. Мое самое большое желание – чтобы этот корабль утонул. Конечно, у кого родные на фронте, кто сталкивается с войной, понимает, насколько это сложно. Украина значительно меньше, чем Россия, но она борется, она возрождается. А этому монстру, повторюсь, желаю одного – самоуничтожиться".

Певица также добавила, что сама всегда разговаривала на украинском и никогда не пела песен на русском: "Ибо видела в соседнем государстве империю, которая наконец захочет вернуть Украину, опираясь на исторические параллели".

Полное интервью с Марией Бурмакой на OBOZ.UA читайте здесь.

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