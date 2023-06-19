'Этой болезнью в Германии болеет 2% людей': появился анонс первого с начала полномасштабной войны интервью Винника

В сети появился анонс первого с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину интервью украинского певца Олега Винника. В нем, судя по всему, артист ответит на вопросы о войне, своей болезни и близких людях.

Видео дня

Тизер показали на YouTube-канале КРП (крупным планом) под многообещающим названием "Винник: возвращение?" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В тизере слышно, что певец рассказывает, как жалеет о том, что не воюет. "Я буду только об одном сожалеть. Что я не держу в руках оружие. И что я не там", – сказал он. Также журналистка Виктория Курочка задала вопрос о том, как Олег Винник уехал за границу.

Он рассказал, что загадочная болезнь, вокруг которой уже больше года разворачиваются сплетни, постигла всего 2% людей в Германии, где артист проходит лечение.

Вопросы затронули и окружение певца, а именно "самого близкого человека".

"Та. которая самая близкая мне. С которой я часто сплю. Она, не он. Вы ее знаете", – ответил вокалист.

Напоследок в тизере показали фрагменты видео с Олегом Винником, которого больше года почти никто не видел. Фанаты артиста смогли наконец-то увидеть, как он изменился за это время и повлияла ли болезнь на внешность звезды. Интервью пообещали опубликовать "уже скоро".

В Instagram журналистка добавила больше подробностей. В частности, что разговор с певцом будет иметь две части, а публикация зависит от того, как быстро ее канал наберет достаточное количество подписчиков.

"Помните видео про возвращение Винника в Киев? Ну то, которое старательно пушили блогеры? Так вот – это постановка. Даже интересно, кому нечего было делать. Не имеют ничего общего с правдой, кстати, и все озвучены до сих пор диагнозы", – написала Виктория Курочка.

Напомним, внезапное исчезновение Винника из инфопространства дало толчок слухам о болезни. Ранее фанаты звезды предполагали, что он столкнулся с онкологией. Коллеги и близкое окружение исполнителя подтвердили, что он серьезно болеет, однако не назвали диагноз. Известно лишь то, что от болезни артист лечится в Германии.

В Берлине, как известно, Винник не сидит без дела, а помогает ВСУ. За сотрудничество и волонтёрскую деятельность он получил две награды.

Поклонников долго волновало, почему певец решил так резко исчезнуть. Недавно Винник все же вошел в свои соцсети, однако обращаться к аудитории он не стал. Зато удивил фанов странным поступком.

Ранее OBOZREVATEL писал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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