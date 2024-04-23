'Это война Пушкина против Шевченко'. Ефросинина объяснила, почему ее и других звезд следует простить за русский язык до 2022 года

Украинская телеведущая Маша Ефросинина расставила точки над i относительно языковых скандалов, в которые попадала последние два года, и объяснила, чем ее позиция после аннексии Крыма отличалась от нынешней. Артистка до 2022 года еще могла обращаться к публике на русском языке, но сейчас называет себя едва ли не самой "агрессивной украинкой".

Она считает, что русскоязычных звезд можно понять и простить, ведь до полномасштабной войны общество толеровало двуязычие или даже незнание родного языка. Об этом знаменитость рассказала в интервью "Украинской правде".

Поэт Сергей Жадан в свое время, обсуждая противостояние культур, сказал: "Эта война – это война Пушкина против Шевченко, хотим мы этого или не хотим". С этим утверждением уже сейчас соглашается и Маша Ефросинина. Она, кстати, не читает российских авторов.

Комментируя скандал с певицей Кристиной Соловий, которая в интервью назвала ведущую ответственной за кровь украинцев из-за продвижения русского языка в медиа после 2014 года, Ефросинина подчеркнула, что не воспитывалась в ненависти ко всему российскому. Мол, это одна из причин, почему артистка долго шла к украиноязычности.

"Но сегодня не хочу иметь ничего общего с россиянами вообще, с этой страной, с этим языком. Я хочу отделить от них навсегда – себя, своих детей и все будущие поколения, которые потом родят мои дети. И я их буду воспитывать именно так", – сказала звезда.

На вопрос, почему Ефросинина не отказалась от русского языка еще в 2014 году, когда ее родной Крым оккупировали, ведущая призналась, что языковой вопрос в то время не вызывал внутри нее "импульсов", а весь карьерный путь украинки прошел в толерантности к русскоязычности.

"Это тоже история нашей страны, я тоже часть этой истории. Я могу отвечать за свои действия. Остро вопрос языка на моем пути не стоял. Я очень сильно предлагаю задуматься над амнистией явлений тех времен. Это история половины страны. Это заслуживает психологической амнистии. Сегодня, если мы видим "Да, я русский" на втором месте в Spotify, – это п*здец, за это надо сажать за решетку", – сказала ведущая.

Как писал OBOZ.UA, Соловий ответила на упреки хейтеров по поводу ее резонансного интервью. Певица вышла на связь с призывом "критически мыслить" и вслушаться в ее слова. Незадолго до этого интервью прокомментировала и Маша Ефросинина, которая призвала зрителей "не разводить срач" и объяснила, почему фрагмент со ссорой не вырезали.

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