Украинцы вывели в топ на Spotify трек 'Да, я русский', который вышел в день 'выборов' Путина

Популярный цифровой музыкальный сервис Spotify опубликовал рейтинг песен, которые в текущем месяце пользуются наибольшей популярностью среди слушателей из Украины. Второе место в этом рейтинге занял позорный трек с красноречивым названием "Да, я русский".

Очевидно, некоторые украинские меломаны забыли, что в Украине идет террористическая война, во время которой Россия и россияне жестоко уничтожают украинские города и убивают невинных людей. На рейтинг в Spotify обратил внимание Telegram-канал "Єврофани".

Мало того, что это песня от российских исполнителей, которые благодаря прослушиваниям на стриминговых сервисах получают деньги и платят их потом в казну РФ, спонсируя тем самым войну. Так это еще и трек, прославляющий страну-террористку и ее граждан.

В припеве, в частности, можно услышать следующее: "Да, я русский со мной Бог / Раша Раша держава наша / Наша Раша – Америка параша / Да, я русский со мной Бог / Раша Раша держава наша / Наша Раша – Америка параша".

В описании к песне говорится, что она добавлена на Spotify исполнителем с псевдонимом Наверное поэт.

"Артист из России. В 2024 году 15 марта в день выборов президента в Российской Федерации, выпустил громкий альбом "СДЕЛАНО В РОССИИ". Хитом из альбома стала песня под названием "ДА, Я РУССКИЙ", забрав топ-1 чарта во всем мире" , – указано также в описании.

Там же можно посмотреть рейтинг, демонстрирующий количество слушателей позорной песни в разных странах. Украина, к сожалению, без учета России, в этом списке пятая. Песню "Да, я русский" на сегодня слушает 2109 украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что в декабре 2023 года первую строчку в рейтинге "Топ-100 в Украине" на платформе для прослушивания музыки Apple Music заняла композиция под названием "Паяла" российской группы "Аигел". Это означает, что именно ее чаще всего выбирают и больше всего слушают украинские пользователи. Еще больший абсурд ситуации добавляет тот факт, что эта песня – саундтрек к российскому криминальному сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Все подробности – в материале.

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