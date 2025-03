'Если бы у Зеленского был хороший костюм...' Певец из США записал сатирический хит о споре в Белом доме, который разрывает сеть. Видео

Американский певец Рон Галло создал ироническую композицию о напряженной встрече в Белом доме, где между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом разгорелся спор. В треке под названием If only Zelenskyy had a nice suit ("Если бы у Зеленского был хороший костюм") исполнитель высмеял упреки в сторону лидера Украины из-за того, что он появился на встрече не в костюме, чем якобы проявил неуважение. Артист сатирически отметил: американские политики могли бы что-нибудь сделать, чтобы остановить войну, если бы только украинский гарант появился на встрече в деловом образе.

Соответствующее видео появилось на странице певца в Instagram. Ироническая композиция очень быстро стала хитом сети, ведь с момента публикации набрала более 5 миллионов просмотров, 256 тысяч лайков и более 5 000 комментариев.

Перевод песни

Если бы у Зеленского был хороший костюм,

и он не носил все черное, чтобы отвечать своим войскам.

В то время как они ходят в туалет в консервную банку.

Овальный кабинет заполнен кучей долбаных квадратов, которые говорят "Мы понимаем, что ты в отчаянии,

Но разве нет ничего лучше, что ты мог бы одеть?

Мы понимаем, что на твою страну напали несправедливо.

Но разве ты умрешь, если скажешь "спасибо" и "пожалуйста"?

Мы отвлекаемся от нашего фашистского режима,

чтобы попытаться помочь тебе сохранить твой мир.

Как ты смеешь перебивать меня, когда я перебиваю тебя?

Как ты смеешь перебивать меня, когда я кричу на тебя?

Если бы у Зеленского был хороший костюм

возможно, мы могли бы что-нибудь сделать.

Если бы у Зеленского был хороший костюм

Brioni темно-синего цвета за 10 тысяч долларов,

белая рубашка и красный галстук,

никому бы не пришлось умирать...

Композиция Рона Галло "Если бы у Зеленского был хороший костюм" понравилась пользователям сети, так что они поделились эмоциями от услышанного в комментариях:

"Кстати, гениальные слова!"

"Спасибо за поддержку от украинцев".

"Он (Владимир Зеленский. – Ред.) одевается, как его солдаты, показывая им, что он один из них. Он четко сказал: он наденет костюм, когда война закончится".

"Ладно, теперь это моя любимая песня. С лучшими пожеланиями из Киева".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Владимир Зеленский совершил официальный визит в США, где встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры должны были завершиться подписанием соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, однако этого не произошло, ведь между лидерами стран разгорелся спор.

Сначала общение на повышенных тонах возникло из-за того, что, по словам украинского лидера, американские политики некорректно высказались о количестве погибших на войне граждан нашей страны и утраченных территориях. Позже напряженный диалог вызвала тема гарантий безопасности.

Впоследствии во время переговоров репортер Брайан Гленн решил упрекнуть украинского президента в том, что он появился в Овальном кабинете не в деловом костюме, чем якобы проявил неуважение к США. На это Владимир Зеленский дал четкий ответ: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

Высказывание журналиста стало настоящей неожиданностью для дизайнера Эльвиры Гасановой, работающей над стилем украинского гаранта. Стилистка отметила: даже не думала, что наряд президента Украины станет одной из тем для обсуждения на встрече политиков.

А вот американский блоггер Кит Эдвардс довольно доступно объяснил, почему Владимир Зеленский пока не одевает деловые костюмы. По его словам, одежда государственного деятеля служит показателем того, что в его стране, к сожалению, происходят ужасающие события.

Кстати, эту ситуацию высмеял на вечернем шоу США комик Джимми Киммел. Артист отметил, странно видеть, как во время общения с лидером Украины, который пытается сделать все, чтобы защитить свое государство от войны, "слабоумная полиция моды" решает обсудить его наряд.

