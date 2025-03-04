'Несчастный мужчина, чью страну бомбят, и полоумная полиция моды': на вечернем шоу США разобрали 'позорную' ссору Трампа и Зеленского

Ведущий американского вечернего ток-шоу Jimmy Kimmel Live – Джимми Киммел прокомментировал напряженную встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, в ходе которой между лидерами государств разгорелся спор. Комик высмеял "подкол" президента США и одного из репортеров в сторону украинского лидера по поводу того, что он появился на официальной встрече без костюма, чем будто бы проявил неуважение. По словам артиста, странно видеть, как во время общения с лидером Украины, который пытается сделать все, чтобы защитить свое государство от войны, "полоумная полиция моды" решает обсудить его наряд.

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Мыслями 57-летний юморист поделился в эфире программы Jimmy Kimmel Live. Он иронически отметил: своим поведением Трамп продемонстрировал, что находится "в кармане Владимира Путина".

Как отметил Джимми Киммел, встреча Трампа с Зеленским началась довольно странно даже до того момента, как политики зашли в Овальный кабинет. Когда украинский гарант пожал руку президенту США во время приветствия, республиканец саркастически отметил: "Посмотрите, он сегодня нарядился". По словам ведущего, уже на том моменте он понял, что встреча пройдет не очень хорошо, ведь Трамп предпочитает "лидеров без рубашек и на коне". Эти слова комика стали отсылкой на фотосессию президента РФ, которую он сделал в 2009 году.

Замечания к наряду Зеленского прозвучали и в Овальном кабинете. По словам Киммела, репортер Брайан Гленн задал украинцу наиболее неуместный и мелочный вопрос, который когда-либо звучал в Белом доме. Журналист выдал: "Почему вы не носите костюм? Вы посещаете головной офис этой страны и отказываетесь носить костюм. Просто хочу проверить, есть ли у вас костюм. Многих американцев возмущает, что вы не уважаете достоинство администрации президента США".

По мнению ведущего, довольно странно было волноваться о наряде Владимира Зеленского, понимая, что он президент государства, которое борется за свою независимость и существование. Киммел предложил обратить внимание, в каких аутфитах партнер корреспондента Марджори Тейлор Грин появляется в Конгрессе. Государственная деятельница, которая регулярно делает антиукраинские заявления, довольно часто предпочитает повседневную одежду, а не деловые костюмы.

"Этот несчастный мужчина, чью страну бомбят, сидит там со слабоумной полицией моды, которая говорит о том, во что он одет. Затем присоединяется Джей Ди Вэнс, который заявляет, что Зеленский недостаточно благодарен. Хотя он говорил "спасибо" США как минимум 94 раза. Это ужасный момент для США. Трамп полноценно находится в кармане Путина", – высказался комик.

Однако после этого спора в эфире консервативного канала Fox News заявили, что за свое желание "победить войны в мире" лидер США якобы должен получить Нобелевскую премию мира. Джимми Киммел откровенно высмеял эти слова, отметив: быть на стороне Трампа, это все равно, что поддерживать Путина.

Ведущий Jimmy Kimmel Live не обошел вниманием решение Джей Ди Венса уехать в отпуск в городок Вестфилд, штат Вермонт, после скандала. Там на политика ожидало большое количество митингующих, встретивших вице-президента США с плакатами с надписями: "Венс – предатель, возвращайся кататься на лыжах в Россию", "Зеленский – герой", "Прощай, свободный мир: предатель Трамп любит Россию", "Ненависть не сделает Америку великой", "Вермонт против фашистов" и т.д.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 28 февраля Владимир Зеленский совершил официальный визит в США, где встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Планировалось, что переговоры должны завершиться подписанием соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, однако этого не произошло.

Встреча между лидерами государств прошла на повышенных тонах. Сначала между главами стран разгорелась государств, которая, по словам Зеленского, была вызвана некорректными высказываниями американских политиков о количестве погибших граждан Украины на войне и потерянных территориях. Позже украинский гарант отметил, что наша страна не прекратит огонь без четких гарантий безопасности. Кроме того, как отметил Зеленский, в переговорах по завершению полномасштабного вторжения должны участвовать Украина и Россия, ведь между этими государствами идет война.

Напряженная встреча политиков в Белом доме не осталась без внимания мировых звезд. В своих соцсетях вышли на связь знаменитости и выразили поддержку Зеленскому и всем украинцам.

А вот американское комедийное шоу Saturday Night Live сделало полноценную пародию на переговоры в Овальном кабинете. Актеры назвали визит украинского президента в Вашингтон "ловушкой", а вице-президента США сравнили с "котенком".

Со своей стороны блоггер Кит Эдвардс доступно объяснил, почему Зеленский не надел костюм на встречу в Белом доме. По его словам, одежда украинского президента служит показателем того, что в его стране, к сожалению, происходят ужасающие события.

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