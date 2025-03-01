'Зеленский, почему вы без костюма?' Американский блогер доступно ответил на подкол в Овальном кабинете

28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом состоялись достаточно напряженные переговоры, в течение которых репортер Брайан Гленн решил подколоть украинского гаранта. Журналист упрекнул лидера нашей страны в том, что он появился на встрече не в деловом костюме, чем якобы проявил свое неуважение. На упрек медийщика ответил американский блогер Кит Эдвардс: такая "шутка" в Овальном кабинете была неуместной, ведь одежда Зеленского имеет определенный символизм.

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Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Как отметил интернет-деятель, одежда украинского президента служит показателем того, что в его стране, к сожалению, происходят ужасающие события.

"Зеленский не надел костюм не потому, что он ленивый или не беспокоится о том, с кем он встречается. Это не показатель неуважения. В определенной степени он делает это как акт протеста. С другой стороны, для того, чтобы мир знал: когда он проводит на международной арене встречи, как в Овальном кабинете, и носит костюм, то это указывает на то, что для него в его стране все хорошо. Но это не так. Все не нормально уже в течение длительного времени", – высказался блогер.

Кроме того, как отметил Кит Эдвардс, он был возмущен поведением вице-президента США Джей Ди Вэнса на переговорах в Белом доме. По словам интернет-деятеля, он искренне не понимает, почему политик упрекнул Владимира Зеленского в том, что он якобы не благодарен американским государственным деятелям за поддержку. Блогер отметил: такие заявления являются абсолютной чепухой, ведь лидер Украины неоднократно выражал благодарность.

"К тому же Джей Ди Вэнс сказал Зеленскому: "Ты никогда не был нам благодарен". Прежде всего, это ложь. Зеленский благодарил Америку очень много раз. Во-вторых, я не знаю, почему Зеленский должен благодарить Вэнса, ведь он не голосовал за финансовую поддержку Украины. Он был против", – подытожил Эдвардс.

Напомним, во время переговоров в Белом доме репортер Брайан Гленн обратился к украинскому президенту с вопросом: "Почему вы не носите костюм? Вы посещаете главный офис этой страны и отказываетесь носить костюм. Просто хочу проверить, есть ли у вас костюм. Многих американцев возмущает то, что вы не уважаете достоинство администрации президента США".

Оказалось, что этот журналист является представителем протрамповской сети Real America's Voice. Среди его "достижений" – отношения с конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая распространяла прокремлевские нарративы относительно "биолабораторий в Украине" и обвиняла нашу Родину в "нацизме" и "пытках гражданского населения".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мировые звезды поддержали Зеленского после напряженных переговоров в Белом доме.

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