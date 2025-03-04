'Президенту все равно, во что он одет': Эльвира Гасанова раскрыла, как Зеленский пополняет гардероб во время войны и от каких вещей отказывается

Дизайнер Эльвира Гасанова, которая работает над стилем президента Украины Владимира Зеленского, рассекретила, как лидер нашей страны формирует свой гардероб во время полномасштабной войны. По ее словам, государственный деятель не зацикливается на своей одежде, поэтому больше внимания обращает на комфорт, а не на внешний вид вещей.

Видео дня

Об этом модельер рассказала в комментарии для OBOZ.UA. Гасанова отметила, что инициативу о сотрудничестве с украинским гарантом проявил именно ее бренд, поэтому Зеленский не делает заказы на те или иные образы.

"Президенту вообще все равно, во что он одет. Ему без разницы. Это вообще не заказ, это наша собственная инициатива. Как только мы начали работать с Еленой Зеленской, так же по собственной инициативе, увидели, что президент ходит в футболках и свитшотах. Мы предложили, возможно ли, что мы попробуем сотрудничать. И так, как мы гордимся нашим качеством, мы попробовали, отправили, и видим, что сейчас 99% одежды президента – брюки, поло, свитшоты, футболки – это наши. Иногда, когда видим по фотографиям, что уже поло немножко не совсем свежее или химчистка его испортила, то отправляем просто еще партию", – поделилась дизайнер.

Однако, как отметила Эльвира Гасанова, у Владимира Зеленского все же есть небольшие требования к своей одежде. Модельер объяснила: "Он не выбирает, что ему надевать. Ему просто должно быть комфортно. Когда мы шьем какие-то штаны, и он видит, что они недостаточно милитари, то отказывается от них и не надевает".

К тому же, по словам Эльвиры Гасановой, после напряженных переговоров в Овальном кабинете украинский гарант не изменил позиции относительно своего стиля. Дизайнер заметила, что государственный деятель не заказывал себе деловой костюм.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США, где встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры прошли на достаточно повышенных тонах, ведь между лидерами стран несколько раз возникали ссоры.

Во время официального мероприятия репортер Брайан Гленн упрекнул украинского гаранта в том, что он пришел в Овальный кабинет без костюма, чем якобы проявил свое неуважение. Однако, несмотря на неуместность вопроса, Владимир Зеленский не растерялся и дал журналисту четкий ответ: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Увидим!"

Эльвира Гасанова призналась: такое высказывание репортера было для нее настоящей неожиданностью. Дизайнер не ожидала, что наряд президента Украины станет одной из тем для обсуждения на встрече политиков. Однако, по мнению дизайнера, посредством своих образов украинский лидер демонстрирует солидарность с народом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что американский блогер доступно объяснил, почему Зеленский не надел костюм на встречу в Овальном кабинете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!