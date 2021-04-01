Елизавета II запретила принцу Уильяму публично комментировать интервью Гарри и Меган

Принц Уильям уже давно готов публично прокомментировать скандальное интервью своего брата, принца Гари и его жены Меган Маркл. Однако вынужден сдерживаться, ведь Елизавета II призывает, чтобы все вопросы, которые касаются королевского семьи, решались в частном порядке.

Об этом сообщает издание US Magazine со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, британский монарх считает, что ответные действия только подольют масла в огонь и ухудшат ситуацию.

Также отмечается, что принц Уильям стремится ответить на обвинения королевской семьи в расизме, а также заступиться за свою жену Кейт Миддлтон. Он хочет пролить свет на конфликт Меган Маркл с герцогиней Кембриджской, которая якобы довела ее до слез перед свадьбой.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены цветом кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".

Также Маркл признавалась, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

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