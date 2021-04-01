Елизавета II запретила принцу Уильяму публично комментировать интервью Гарри и Меган
Принц Уильям уже давно готов публично прокомментировать скандальное интервью своего брата, принца Гари и его жены Меган Маркл. Однако вынужден сдерживаться, ведь Елизавета II призывает, чтобы все вопросы, которые касаются королевского семьи, решались в частном порядке.
Об этом сообщает издание US Magazine со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, британский монарх считает, что ответные действия только подольют масла в огонь и ухудшат ситуацию.
Также отмечается, что принц Уильям стремится ответить на обвинения королевской семьи в расизме, а также заступиться за свою жену Кейт Миддлтон. Он хочет пролить свет на конфликт Меган Маркл с герцогиней Кембриджской, которая якобы довела ее до слез перед свадьбой.
Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены цветом кожи будущего малыша.
Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".
Также Маркл признавалась, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлись на долю супругов.
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына и его супруги Меган Маркл.