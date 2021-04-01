Єлизавета II заборонила принцу Вільяму публічно коментувати інтерв'ю Гаррі та Меган

Принц Вільям вже давно готовий публічно прокоментувати скандальне інтерв'ю свого брата, принца Гарі та його дружини Меган Маркл. Однак змушений стримуватися, адже Єлизавета II закликає, щоб всі питання, які стосуються королівської сім'ї, вирішувалися в приватному порядку.

Про це повідомляє видання US Magazine з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, британський монарх вважає, що відповідні дії лише додадуть масла у вогонь і погіршать ситуацію.

Також зазначається, що принц Вільям прагне відповісти на звинувачення королівської сім'ї в расизмі, а також заступитися за свою дружину Кейт Міддлтон. Він хоче пролити світло на конфлікт Меган Маркл з герцогинею Кембриджською, яка нібито довела її до сліз перед весіллям.

Раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Потім Маркл шокувала заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом, і планували порушити протокол".

Також Маркл зізнавалася, що до того, як вони з чоловіком вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків, її відвідували думки про самогубство. За словами жінки, адміністрація палацу не надала їй належної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL: