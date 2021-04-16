Елизавета II приказала принцам Гарри и Уильяму не идти вместе за гробом дедушки

Принц Гарри и его брат Уильям не будут идти рядом за гробом на похоронах своего дедушки, герцога Эдинбургского Филиппа. Между ними займет место их кузен Питер Филлипс.

Соответствующе распоряжение дала королева Елизавета II. Отмечается, что на процессию в часовню принц Уильям пойдет с Питером. За ними будут принц Гарри и Дэвид Армстронг-Джонс, сын принцессы Маргарет. Об это пишет издание Daily Mail.

"Это похороны, и мы не будем втягиваться в эту драму. Все договоренности согласованы и отражают пожелания Ее Величества", – сообщил представитель Букингемского дворца.

Во дворце добавили, что в часовне будут соблюдать все правила карантина. Участники процессии будут сидеть на расстоянии и в масках.

О непростых отношениях двух принцев говорят давно. А после интервью Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри братья и вовсе перестали общаться друг с другом.

Напомним, ранее стало известно о том, что принц Уильям чувствует себя крайне некомфортно, разговаривая с принцем Гарри по телефону, после того, как тот "слил" информацию об их частной беседе. Герцога Кембриджского смущает то, что его брат исказил информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".

В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".