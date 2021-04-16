Єлизавета II наказала принцам Гаррі та Вільяму не йти разом за труною дідуся

Принц Гаррі та його брат Вільям не будуть іти поруч за труною на похороні свого дідуся, герцога Единбурзького Філіпа. Між ними займе місце їхній кузен Пітер Філіпс.

Відповідне розпорядження дала королева Єлизавета II.Зазначається, що на процесію в каплицю принц Вільям піде з Пітером. За ними будуть принц Гаррі і Девід Армстронг-Джонс, син принцеси Маргарет. Про це пише видання Daily Mail.

"Це похорон, і ми не будемо втягуватися в цю драму. Усі домовленості узгоджені і відображають побажання Її Величності", – повідомив представник Букінгемського палацу.

У палаці додали, що в каплиці будуть дотримуватися всіх правил карантину. Учасники процесії сидітимуть на відстані і в масках.

Про непрості стосунки двох принців говорять давно. А після інтерв'ю Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі брати і взагалі перестали спілкуватися один з одним.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що принц Вільям почувається вкрай некомфортно, розмовляючи з принцом Гаррі по телефону, після того, як той "злив" інформацію про їхню приватну бесіду. Герцога Кембриджського бентежить те, що його брат спотворив інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".

У британській королівській сім'ї заявили, що вони стурбовані расовим питанням та переживають через труднощі, яких довелося зазнати подружжю. Крім того, у Букінгемському палаці додали, що Гаррі, Меган та Арчі "завжди будуть любими членами сім'ї".