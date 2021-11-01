95-летняя Елизавета II впервые засветилась "офлайн" после ночи в больнице. Фото

Королеву Великобритании Елизавету II впервые заметили вне своего дворца после визита в больницу и рекомендации врачей некоторое время отдохнуть от публичных мероприятий. 95-летняя женщина ехала на машине недалеко от Виндзорского замка.

Как пишет Daily Mail, кадры с королевой за рулем могут "ослабить беспокойство" по поводу здоровья монарха. Так, врачи утверждали, что всего лишь принимают "разумные меры предосторожности", но деталей состояния королевы не раскрывали. Это вызвало немало слухов и домыслов.

Елизавета II после того, как 20 октября провела ночь в больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона, записывала видеообращения и общалась с высокопоставленными иностранными гостями замка только онлайн. Вживую публика ее не видела.

Видео дня

Точная причина, зачем королеве понадобились анализы и обследования, до сих пор неизвестна.

1 ноября СМИ опубликовали фото, как Елизавета II сидела за рулем своего зеленого Jaguar, на котором она возит своих любимых корги на утреннюю прогулку по поместью в Беркшире. Королева находилась в авто одна.

На ней можно заметить солнцезащитные очки и платок, а также угадать сосредоточенное на вождении выражение лица.

Добавим, что монарх пообещала лично посетить церковную службу в Кенотафе 14 ноября в национальный День памяти павших.

"Это мероприятие королеве просто нельзя пропустить. Это одна из ее самых священных обязанностей", – отметил источник журналистов.

Королева Великобритании попала в больницу 20 октября и провела там одну ночь. Как заявлялось – "чтобы отдохнуть" и сделать некоторые обследования.

При этом в официальном заявлении было сказано, что она находилась в медучреждении в Виндзоре, а не в Лондоне, как потом выяснили журналисты.

В дворце не пояснили, зачем скрыли этот факт. Вскоре представители Елизаветы II сообщили: врачи рекомендовали женщине еще как минимум две недели провести без официальных визитов, выполняя только "легкие офисные обязанности".

А незадолго до этого королева впервые публично использовала трость. Все это вызвало беспокойство о здоровье 95-летней британки.

Фотографии монарха в молодости можно найти в статье на нашем сайте здесь.

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