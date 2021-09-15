Елизавета II, Кейт Миддлтон и другие: как королевская семья поздравила принца Гарри с 37-летием

В среду, 15 сентября, принцу Гарри исполняется 37 лет. Несмотря на то, что он отказался от королевских полномочий и находится в напряженных отношениях с семьей, близкие все-таки поздравили герцога Сассекского.

Они поделились в сети архивными фотографиями принца и написали приятные слова. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

На странице в Instagram-stories королева Великобритании Елизавета II опубликовала фотоколлаж, на котором запечатлен принц Гарри, а также его супруга Меган Маркл.

"Поздравляем герцога Сассекского. Счастливого дня рождения", – подписали снимки.

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Герцоги Кембриджские кратко и лаконично поздравили принца Гарри с днем рождения. Они разместили его фото в Instagram-stories и написали: "С днем рождения, принц Гарри!", а в конце оставили смайлик в виде воздушного шарика.

Отец принца Гарри – Чарльз – на своей странице в Twitter опубликовал несколько снимков, на которых он запечатлен вместе с сыном в разные периоды жизни.

"Поздравляем герцога Сассекского с днем рождения!" – написал Чарльз.

Коротко о знаменитости:

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. С раннего детства известен под семейным именем Гарри, которое используется даже в официальных источниках.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после громких скандалов с королевой Великобритании принц Гарри и Меган Маркл планируют увидеться с Елизаветой II ради встречи с правнучкой. Герцоги хотят познакомить их младшую дочь Лилибет с ее прабабушкой.