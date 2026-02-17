УкраїнськаУКР
Елена Тополя вспомнила коварную фразу шантажиста, которая усыпила ее бдительность, и раскрыла, когда назовет имя заказчика секс-скандала

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
3,2 т.
Певица Елена Тополя, которой в начале 2026 года угрожали сливом ее интимного видео, рассказала, как шантажисту удалось втереться ей в доверие и какая именно фраза заставила поверить ему. Артистка признала, что ее доверчивость стала одним из факторов, которым воспользовались злоумышленники.

По словам Тополи в интервью "Ближче до зірок", 23-летний мужчина, внезапно вошедший в ее жизнь, использовал правильные формулировки, заставившие певицу суровую реальность заменить на романтизацию жизни.

"Тот молодой человек говорил: я обращаюсь с женщинами так, как я бы хотел, чтобы с моей дочерью обращались. Вроде фраза красиво звучит. И ты думаешь: ну и действительно, если бы мужчины обращались с женщинами так, как бы хотели, чтобы с их дочерью муж вел себя, было бы все гораздо лучше и у мужчин, и у женщин соответственно", – вспомнила артистка.

В то же время она, как и Тарас Тополя, убеждена, что история с интимным видео не была случайностью. Однако раскрывать имена преступников пока не собирается.

"Это все спланировано. Человек четко осознавал, что он выполняет заказ. Есть конкретные люди, которые это все делали. Это гнилой человек, который это все придумал. Он должен быть наказан. Я уже по завершению дела расскажу детали – сейчас не могу", – заявила певица.

Ранее Елена Тополя рассказывала, что знакомство с мужчиной началось после подстроенного ДТП с участием ее автомобиля. Впоследствии он начал регулярно появляться в тех же городах, где артистка имела концерты, уверяя, что не имеет отношения к шоу-бизнесу. Позже, когда на ее электронную почту пришло письмо с требованием денег, мужчина пытался убедить, что тоже стал жертвой шантажа.

Певица говорит, что сделала для себя выводы из этой истории: "Это мне урок в первую очередь. Я урок свой поняла".

Что известно о шантаже Елены Тополи

В начале 2026 года Елена Тополя публично сообщила, что стала жертвой шантажистов. У знаменитости требовали 75 тысяч долларов, чтобы интимное видео с ее участием не попало в сеть. Не получив желаемого, они слили ролик в сеть.

Елена Тополя подчеркнула, что не позволит никому порочить свою честь, поэтому обратилась в правоохранительные органы. Впоследствии стало известно, что полиция задержала 23-летнего жителя Киева, который шантажировал певицу. Ему объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 12 лет.

На ситуацию публично отреагировал и Тарас Тополя. Лидер "Антитіл" отметил, что их брак с артисткой был официально расторгнут 14 января 2026 года, поэтому она имела право строить личную жизнь с кем хотела. Кроме того, он предположил, что мотивом распространения интимного видео с участием Елены Тополи была месть, а момент для удара выбрали намеренно – именно тогда, когда их семья находилась в уязвимом психологическом состоянии из-за развода.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Тополя поделилась, что ни разу не обсуждала со своим бывшим мужем Тарасом Тополей собственный шантаж. Артистка даже не говорила экс-избраннику о том, что определенный период получала угрозы, поскольку просто не чувствовала в этом никакой необходимости.

