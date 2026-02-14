Была подстроена авария: Елена Тополя раскрыла схему, которой воспользовался ее шантажист, чтобы 'втереться' в доверие и записать интимное видео

Украинская певица Алена Тополя впервые раскрыла подробности общения с мужчиной, который незаконно распространил в сети ее интимные видео. Как поделилась исполнительница, они познакомились 10 декабря, когда горе-шантажист специально устроил небольшую аварию с участием ее автомобиля, после чего начал все чаще "случайно" оказываться с ней в одних и тех же местах.

Видео дня

Будущий шантажист засыпал артистку комплимпентами и делал вид, что хочет помочь ей в реализации мечты, благодаря чему и "втерся" в доверие. Как рассказала знаменитость в интервью Рамине Эсхакзай, сначала она не видела в таких поступках мужчины ничего подозрительного, однако теперь понимает: это были довольно "тревожные звоночки".

Елена Тополя записывала новый трек в студии, когда ей позвонил неизвестный мужчина и попросил выйти на парковку. Он сообщил, что поцарапал машину артистки, однако сразу начал предлагать деньги, чтобы показать готовность нести ответственность за инцидент. По словам исполнительницы, эта авария показалась ей несколько странной, ведь возле ее автомобиля было слишком мало места для парковки, но она не придала этому большого значения и обменялась с мужчиной номерами телефонов.

С того момента будущий шантажист начал все чаще появляться в жизни Елены Тополи: "Он позиционировал себя, как человека из совсем другой сферы, что он о шоу-бизнесе ничего совсем не знает. Спрашивал, пела ли я "Точка на карте". А потом были странные совпадения, потому что я ему не говорила, куда буду ехать, в какие города, что буду там делать. А он мне говорил: я завтра еду туда, а послезавтра – туда. И я думала про себя: "Странно, я тоже туда еду, потому что у меня там концерты". Постоянно пытался встретиться со мной".

По словам Елены Тополи, их с шантажистом "свидания" обычно проходили в автомобиле, а вот по заведениям они никогда не ходили. Зацепить внимание певицы мужчина смог глубокими темами для общения и разделением ее интересов. Как призналась звезда, в один момент она поверила, что в ее жизни появился человек, который поддерживает все ее мечты.

"Я наивная, что говорить. У меня не было такого опыта. Я не ищу в людях плохое. Нет у меня такой задачи. Он мне плохого ничего не сделал, чтобы я пыталась найти какие-то подвохи. Я не пробивала его номер, не проверяла соцсети", – поделилась исполнительница.

Сейчас Елена Тополя понимает, что ее шантажист точно читал много информации о женской психологии и различных манипулятивных схемах. Эти знания помогли мужчине обмануть артистку, поэтому в конце концов между ними произошел интим, который тайно записывался на камеру.

Как рассказала знаменитость, когда она уже получила письмо с шантажом, ее "кавалер" пытался делать из себя жертву: "10 января мне на почту приходит это сообщение. Он испуганный мне позвонил и сказал, что тоже его получил. Я еще не видела этих ссылок и подумала, что, может, прошлая девушка пытается как-то его вернуть. Подумала, что это его проблемы. И вот я открываю письмо, около 12-ти ночи и у меня шок. Проанализировав все я за один день поняла, что он в схеме и обратилась к нужным людям. Но он играл роль до последнего".

Елена Тополя отметила, что пока не может открывать всех деталей этой истории, поскольку ведется следствие. Однако она подчеркнула: эту схему организовали профессионалы, которые "крутятся" в шоу бизнесе и имеют контакты нужных людей.

Заметим, что полиция уже задержала 23-летнего жителя Киева, который шантажировал Елену Тополю сливом их секс-видео. Ему объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

