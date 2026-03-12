'Он в постели, как TikTok!' – фраза Сумской о сексуальных возможностях героя Цимбалюка в новой комедии стала вирусной

В Киеве состоялась премьера романтического детектива "Когда ты расстанешься?". Лента, в которой снялись украинские звезды – Антонина Хижняк, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская, Анастасия Цимбалару, Павел Текучев – уже шагает по кинотеатрам.

OBOZ.UA побывал на презентации фильма и делится интересными подробностями о картине и съемках. Режиссер Алексей Комаровский рассказал о непростых условиях, в которых рождалась лента. А актриса Ольга Сумская призналась, что получила роль без проб.

"Когда ты расстанешься?" – авантюрная комедия с элементами детектива. Сюжет начинается с, казалось бы, безупречного дня – свадьбы главной героини Лоры (Антонина Хижняк) с любимым, харизматичным агентом Интерпола Марком (Тарас Цимбалюк). Рядом с ними – самые близкие люди: преданная подруга Лоры и одновременно сестра Марка Ксения (Наталья Денисенко), а также мама невесты – яркая, темпераментная одесситка София Марковна (Ольга Сумская). Однако буквально за мгновение до того, как прозвучит долгожданное "да", свадебная сказка превращается в загадочный детектив. Жених бесследно исчезает – и не сам, а вместе с гостьей праздника Екатериной (Анастасия Цимбалару). Шокированная Лора вместе с Ксенией отправляются на поиски пропавшего, даже не подозревая, что окажется в самом центре опасной игры с хорошо спланированными ловушками.

Тем временем мир облетает сенсационная новость: похищен легендарный бриллиант Хоуп – один из самых известных и самых загадочных драгоценных камней планеты. И очень быстро становится понятно, что эта громкая кража имеет гораздо больше общего со странным исчезновением жениха, чем может показаться на первый взгляд. Так история любви превращается в опасное приключение международного масштаба.

Новая лента стала продолжением успешного проекта "Когда ты выйдешь замуж?", который в прошлом году уверенно прошел в прокате. Сиквел развивает историю знакомых персонажей, поэтому в продолжении снова появятся почти все актеры, которые запомнились по первой части. В то же время к знакомому актерскому ансамблю присоединился новый яркий участник – болгарский актер Иво Араков. В фильме он сыграет харизматичного соперника героя Тараса Цимбалюка.

Режиссер Алексей Комаровский во время презентации ленты отметил: название фильма не о финале истории, а скорее о новом начале. "Чтобы в жизнь пришла весна, надо отпустить свою зиму", – объяснил постановщик, добавляя, что развод не всегда является точкой. Комаровский также упомянул о непростых условиях, в которых рождалась картина.

Съемочный процесс, по его словам, был порой довольно экстремальным. Самым большим вызовом стала погода: актерам пришлось погружаться в море, где температура воды едва достигала 16 градусов. Актриса Наталья Денисенко убеждена, что лента станет для зрителей эмоциональной паузой среди непростых будней. По ее словам, фильм наполнен юмором и искренними чувствами, поэтому способен хотя бы на несколько часов отвлечь от ежедневных забот.

Актриса Ольга Сумская призналась, что давно хотела поработать с режиссером Алексеем Комаровским. Предложение сняться в фильме получила во время Одесского кинофестиваля: "Меня Алексей утвердил – точнее, предложил сыграть Софию Марковну без проб. Он говорил, что когда появился этот образ во второй части, то не видел в нем никого, кроме меня. Конечно, это приятно. Особенно учитывая то, что я, как и большинство актеров, довольно часто хожу на кастинги и записываю самопробы. Это нормальный процесс для каждого актера – независимо от статуса или возраста. Часто смотрят не только на возможности актера, даже очень известного, но и на то, как он сочетается с партнерами. Как выглядит пара, семья или персонаж во взаимодействии с другими актерами. Поэтому это абсолютно нормальная практика – ходить на кастинги. Конечно, приятно, когда роль предлагают сразу или даже пишут под актера. У меня, честно говоря, такого еще не было".

"Если вспомнить начало профессии, то тогда довольно часто случалось, что роль выпадала неожиданно – когда кто-то из актеров не мог сниматься и срочно нужно было найти замену. И меня брали буквально в последний момент – это было еще до "Роксоланы" (фильма, которых сделал Сумскую известной. – Ред.). Я попала на съемочную площадку потому, что российская актриса, которую сперва планировали взять на эту роль, отказалась и не смогла приехать. И мне досталась замечательная героиня. Кстати, так случалось не раз, что кто-то из актеров отказывался или не мог приехать – часто именно из соседней страны – и тогда вспоминали об украинских актерах. Сегодня, слава Богу, ситуация изменилась. Наши актеры исполняют главные роли".

"А если вернуться к теме нашего фильма, то мы называем его настоящей "таблеткой радости", – продолжает актриса. – У нас даже возник такой термин – своеобразное лекарство от отчаяния. Когда человек может на несколько часов прийти в кинотеатр, отвлечься от непростых будней и окунуться в оптимистичную историю с красивыми локациями и талантливыми актерами".

"Часть сцен снимали в Одессе, и это были действительно незабываемые съемки, ведь режиссер Алексей Комаровский позволял нам импровизировать. Некоторые мои реплики вообще начали жить отдельной жизнью. Они стали вирусными в TikTok. Особенно фраза о сексуальных возможностях героя Тараса Цимбалюка: "Он в постели, как TikTok – быстро, громко и никакой пользы". Эта шутка настолько разошлась по сети, что попала даже в рекламный ролик фильма. Такие сцены на самом деле совсем не второстепенные. Мой персонаж запоминается именно благодаря харизме. Образ очень ярко выписан в сценарии, а мы вместе с режиссером пытались максимально передать характер темпераментной Софии Марковны. И здесь я всегда вспоминаю слова отца – народного артиста Вячеслава Сумского. Он часто говорил мне: "Дочь, ищи характер".

"Мне кажется, что мой персонаж не столько "найден", сколько родился на площадке. Костюм, прическа – и вдруг возникает образ. Походка, тембр голоса, манера говорить, органика движений – все вписывается в контекст сцены. Это невозможно объяснить или научить, это – актерская кухня, которая формируется от природы", – рассказывает Ольга Сумская.

"Я была просто в восторге от кастинга, насколько все на своем месте: Антонина Хижняк, Анастасия Цимбалару, Тарас Цимбалюк, – делится Ольга Сумская. – И я искренне желаю нашим молодым актерам – и себе тоже – попадать на такие роли, где можно показать потенциал. К тому же, сыгранность с коллегами чувствуется и вне камеры. Например, с Тарасом мы часто вместе на гастролях: полдня в автобусе, спектакль – и снова в дорогу в следующий город, чтобы выйти на сцену. Такой ритм не каждый поймет, а я люблю – он держит тебя в тонусе, заряжает энергией".

Как и первая часть фильма, продолжение "Когда ты расстанешься?" получило международную географию съемок. Если ленту "Когда ты выйдешь замуж?" создавали на живописных локациях Хорватии, то для новой картины творческая команда отправилась на побережье Болгарии. Фильм покажут в более 190 кинотеатрах на 330 экранах по всей территории Украины.

