Елена Тополя удивила причиной, почему не рассказывала бывшему мужу об угрозах от своего шантажиста
Украинская исполнительница Елена Тополя поделилась, что ни разу не обсуждала со своим бывшим мужем, лидером группы "АНТИТЕЛА" Тарасом Тополей, громкую историю с секс-шантажем. Более того, артистка даже не говорила экс-обранцу о том, что определенный период получала угрозы, поскольку просто не чувствовала в этом никакой необходимости.
Звезда самостоятельно справилась с ужасной ситуацией и делала шаги, чтобы виновники были наказаны. Об этом она рассказала в интервью Рамине Эсхакзай.
Брак Елены и Тараса Тополь длился 12 лет, поэтому интервьюер предположила, что певица должна была бы рассказывать экс-супругу о том, что стала жертвой шантажиста. Однако исполнительница мгновенно опровергла такую мысль, объяснив свою позицию одной фразой: "У меня нет необходимости".
Заговорила Елена Тополя и о том, повлиял ли скандал на бракоразводный процесс с лидером "АНТИТЕЛ". Знаменитость подчеркнула, что они заранее согласовали все вопросы, например, с кем останутся их общие дети, поэтому проблем не возникало.
Что известно об истории с секс-шантажем
В начале 2026 года Елена Тополя публично сообщила, что стала жертвой шантажистов. У знаменитости требовали 75 тысяч долларов, чтобы интимное видео с ее участием не попало к журналистам и блогерам. Не получив желаемого, шантажисты "слили" ролик в сеть.
Елена Тополя подчеркнула, что не позволит никому порочить свою честь, поэтому обратилась в правоохранительные органы. Впоследствии стало известно, что полиция задержала 23-летнего жителя Киева, который шантажировал певицу. Ему объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на 12 лет.
На ситуацию публично отреагировал и Трасса Тополя. Лидер "АНТИТЕЛ" отметил, что их брак с артисткой был официально расторгнут 14 января 2026 года, поэтому она имела право строить личную жизнь с кем того хотела. Кроме того, он предположил, что мотивом распространения интимного видео с участием Елены Тополи была месть, а момент для удара выбрали намеренно – именно тогда, когда их семья находилась в уязвимом психологическом состоянии из-за развода.
