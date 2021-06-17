Экс-возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас закрутила роман с руководителем Tinder

Экс-возлюбленная американского актера Бена Аффлека, артистка Ана де Армас встречается с исполнительным директором Tinder Полом Букадакисом. Пара познакомилась благодаря общим друзьям.

Об этом сообщает издание Page Six со ccылкой на свои источники. По словам инсайдеров, Ана и Пол вместе уже несколько месяцев, однако пока не спешат афишировать свои отношения.

"Пол и Ана познакомились через друзей. Они тайно встречаются в течение нескольких месяцев. Букадакис живет в Остине, но бывает в Техасе и Санта-Монике. Он много времени проводил с Аной, прежде чем она поехала с США, чтобы снимать свой новый фильм "Серый человек", – рассказал источник.

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Отмечается, что отношения у пары серьезные. Букадакис уже даже познакомил Ану с членами своей семьи.

Напомним, что Ана де Армас разошлась в голливудским актером Беном Аффлеком в январе 2021 года. Отношения пары завязались на карантине и продолжались почти год. Инициатором разрыва была киноактриса.

Что известно о знаменитостях:

Анна де Армас – кубино-испанский киноактриса. Раньше жила в Мадриде, сейчас проживает в Лос-Анджелесе. Самые популярные фильмы с участием артистки: "Достать ножи", "Черная лагуна", "Бегущий по лезвию 2049" и другие.

Пол Букадакис – исполнительный директор Tinder. Был соучредителем и генеральным директором приложения Wheel, которое и приобрел Tinder в 2017 году. Сейчас Букадакис разрабатывает платформу Swipe Night. А его состояние оценивается в $17 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актера Бена Аффлека и певицу Дженнифер Лопес запечатлели целующимися впервые после слухов о возобновлении их романа. Звездная пара отдыхала в Малибу (Калифорния).