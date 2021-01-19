Бен Аффлек и Ана де Армас расстались – СМИ

Известные американские актеры Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись после года отношений. Известно, что их разрыв был мирным, поэтому пара осталась друзьями.

Как сообщает издание People ссылаясь на источники, близкие к звездам, именно Ана инициировала разрыв отношений, хотя Бен тоже не был против. Отмечается, что в последнее время пара переживала не лучшие времена.

"Она разорвала это. Их отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, должен, поскольку его дети живут там", – сообщает издание.

Однако другой источник считает, что Бен с Аной приняли решение вместе. К тому же, разрыв прошел мирно и с уважением друг к другу, поэтому они остались друзьями.

Напомним, что Бен Аффлек и Ана де Армас познакомились на съемках фильма "Глубокие воды", релиз которого намечен на август 2021 года. Впервые их заметили вместе в марте 2020-го – актеры устроили путешествие на Кубу. По возвращении из путешествия Ана переехала к Бену в его дом в Лос-Анджелес. Знаменитости встречались год. Последний раз Аффлека замечали в компании Армас в ноябре.

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