Дженнифер Лопес и Бена Аффлека засняли за поцелуем

Американскую певицу Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека запечатлели целующимися впервые после слухов о возобновлении их романа. Звездная пара сейчас отдыхает в Малибу (Калифорния).

Соответствующее видео опубликовал в Twitter-аккаунте журналист Эндрю Груттарадо. Отметим, что артисты попали в объектив камеры во время ужина в ресторане Nobu. На кадрах можно увидеть, как Аффлек и Лопес нежно смотрят друг на друга, обнимаются и целуются (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Видео дня

Как сообщает издание Page Six, звезды отправилась в Малибу на ужин по случаю дня рождения сестры Лопес. На празднике также присутствовали дети певицы от брака с экс-супругом Марком Энтони, 13-летние Макс и Эмме.

Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

На данный момент оба не состоят в отношениях, поскольку недавно Дженнифер заявила о том, что расстается с бейсболистом Алексом Родригесом. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

probably the most compelling 13 seconds of film shot this year pic.twitter.com/yZ0xzJFdhP — Andrew Gruttadaro (@andrewgrutt) June 14, 2021

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, после слухов о романе стали жить вместе. Пара арендовала роскошный коттедж в Майами за 18 млн долларов.