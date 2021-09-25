Экс-охранник Бритни Спирс признался в тотальной слежке: отец звезды смотрел сообщения, фото и прослушивал телефон

За американской поп-певицей Бритни Спирс больше 10 лет велась тотальная слежка. Организатором якобы выступил отец 39-летней артистки Джеймс Спирс, когда стал ее опекуном.

Тайную схему реализовали с помощью охранной фирмы, о чем сообщил ее экс-сотрудник Алекс Власов в комментарии New York Times. Мужчина рассказал: iPhone певицы фактически прослушивался.

Это стало возможным благодаря хитрой технической настройке: аккаунт iCloud на смартфоне женщины был зеркально отображен на iPad, а тот – на iPod.

В результате опекун получил полный доступ ко всем текстовым сообщениям, звонкам через FaceTime, заметкам, истории браузера, фотографиям Спирс. Отец читал переписку дочери с матерью, парнем, друзьями и даже адвокатом.

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Кроме того, он получил более 180 часов аудио, записанных тайно в спальне Спирс. Эти материалы были получены уже не с помощью телефона, а через специальную технику.

Власову, по его словам, поручили шифровать сообщения артистки и отправлять их отцу певицы, а также сотруднице Tri Star Sports & Entertainment Group, бывшей бизнес-менеджеру Спирс Робин Гринхилл.

Охранников заверяли, что такие действия – якобы необходимость для защиты певицы.

Напомним, что знаменитость находится под опекой отца с 2008 года. Только в июле этого года женщина публично заявила, что происходит это против ее воли. В начале сентября Джейми Спирс подал в суд запрос о прекращении опекунства.

Интересно, что певица попала в список самых влиятельных людей планеты в 2021 году по версии американского журнала Time. Ее имя появилось в категории "иконы" (кумиры).

А стриминговая платформа Netflix анонсировала документальный фильм "Britney vs Spears" о жизни звезды.

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно Спирс деактивировала свою страницу в Instagram после того, как сообщила СМИ о помолвке со спортсменом Сэмом Асгари(детали о 27-летнем избраннике артистки можно найти тут).