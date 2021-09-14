Бритни Спирс выходит замуж: что известно о новом избраннике звезды. Фото и видео

Бритни Спирс выходит замуж за американского манекенщика и бодибилдера Сэма Асгари. Об этом звезда сообщила в своем Instagram, показав обручальное кольцо.

27-летний избранник младше певицы на 12 лет, он часто появляется на обложках журналов и ведет блог. OBOZREVATEL пишет о будущем муже поп-звезды.

Сэм в детстве

Избранник Бритни Спирс походит с многонациональной семьи. Его родители переехали в США из Ирана.

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У Сэма есть две сестры. Старшая Фэй занимается моделингом, в 2018 году дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке. Брат также мечтал пробиться в шоу-бизнес и стать популярным. Сестры отлично общаются с Бритни Спирс, посещая вместе модные показы и семейные праздники.

Бодибилдинг и соцсети

Рост у Сэма 188 сантиметров, еще в юности он решил заняться бодибилдингом. Спортсмен публиковал откровенные фотографии и видео с тренировок в Instagram. Его страница постепенно становилась популярной, поскольку спортивное тело и необычная красота привлекала внимание девушек.

Карьера манекенщика

Сейчас на странице в Instagram более 2 миллионов подписчиков, большинство фанатов появились после знакомства с Бритни. Многие подписчики пишут, что Сэм собирается поженится со звездой только из-за денег.

Асгари принимает участие в съемках для популярных мужских глянцев и снимается в кино. Его подтянутое тело привлекает много брендов и дизайнеров, поэтому манекенщик нередко рекламирует одежду. Также избранник исполнительницы работает личным фитнес-тренером.

История отношений

Сэм и Бритни познакомились на съемках клипа "Slumber Party". По сюжету певица его соблазняет, а сексуальный актер олицетворяет образ дьявола. После съемок они решили узнать друг друга поближе.

Первым об отношениях намекнул Сэм, когда опубликовал совместное фото с Бритни, однако впоследствии удалил публикацию. Пара встречается с 2016 года, они живут вместе в Лас-Вегасе.

Поклонники исполнительницы пишут, что Сэм – самый горячий парень, с которым когда-либо была Бритни. Любимый поддерживал звезду, когда она судилась с отцом, чтобы лишить его статуса опекуна. 13 сентября 2021 Бритни и Сэм заявили о помолвке в соцсетях. Певица написала: "Я не могу в это поверить!"

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