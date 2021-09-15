Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей планеты
Американский журнал Time обнародовал новый список сотни самых влиятельных людей мира-2021, который составляется ежегодно уже 18 лет подряд. В него вошли представители разных профессий и сфер.
В этом году перечень Time 100 разделен на шесть категорий: иконы (кумиры), пионеры, титаны, деятели искусства, лидеры и инноваторы. Материал был опубликован на сайте издания в среду, 15 сентября, а также появился в печатной версии Time.
Интересно, что новый журнал команда решила выпустить с разными вариантами обложек, на которых – герои списка самых влиятельных. Это принц Гарри и герцогиня Мэган, гимнастка Симона Байлз, актриса Кейт Уинслет, певица Билли Айлиш, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг и писательница Кэти Пак Хонг.
Иконы:
британский принц Гарри и его жена Мэган Маркл;
российский оппозиционер Алексей Навальный;
теннисистка Наоми Осака;
певица Бритни Спирс;
актриса Долли Партон и др.
Пионеры:
певица Билли Айлиш;
адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп;
глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль;
кенийская активистка, обладательница премии Goldman Филлис Омидо и др.
Титаны:
четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из США Симона Байлз;
гендиректор Apple Тим Кук;
продюсер Тимбаленд (Timbaland) совместно с SWIZZ BEATZ;
американская легкоатлетка Эллисон Феликс и др.
Деятели искусства:
актриса Кейт Уинслет;
рэпер под псевдонимом Bad Bunny;
рэпер Lil Nas X;
актриса Скарлетт Йохансон;
звезда сериала Netflix "Люпен" Омар Си;
первая женщина азиатского происхождения, завоевавшая премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер", Хлоя Чжао и др.
Лидеры:
президент США Джо Байден;
лидер Китая Си Цзиньпин;
вице-президент США Камала Харрис;
премьер Италии Марио Драги;
премьер Израиля Нафтали Беннет;
45-й президент США Дональд Трамп;
премьер Индии Нарендра Моди;
президент Ирана Ибрагим Раиси;
один из лидеров "Талибана" Абдул Гани Барадар и др.
Инноваторы:
гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг;
основатель SpaceX Илон Маск;
гендиректор General Motors Company Мэри Барра и др.
Добавим, что в списке 54 женщины и 46 мужчин. Среди них 10 активистов, которые борятся с глобальным изменением климата. Самой молодой в перечне стала 18-летняя спортсменка Суниса Ли, а самым возрастным – 78-летний президент США Байден.
Интересно, что в Time 100 попала звезда кантри-музыки Долли Партон, которая помогла профинансировать разработку вакцины против COVID-19 компании Moderna на 1 миллион долларов.
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