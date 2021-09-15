Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей планеты

Американский журнал Time обнародовал новый список сотни самых влиятельных людей мира-2021, который составляется ежегодно уже 18 лет подряд. В него вошли представители разных профессий и сфер.

В этом году перечень Time 100 разделен на шесть категорий: иконы (кумиры), пионеры, титаны, деятели искусства, лидеры и инноваторы. Материал был опубликован на сайте издания в среду, 15 сентября, а также появился в печатной версии Time.

Интересно, что новый журнал команда решила выпустить с разными вариантами обложек, на которых – герои списка самых влиятельных. Это принц Гарри и герцогиня Мэган, гимнастка Симона Байлз, актриса Кейт Уинслет, певица Билли Айлиш, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг и писательница Кэти Пак Хонг.

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Иконы:

британский принц Гарри и его жена Мэган Маркл;

российский оппозиционер Алексей Навальный;

теннисистка Наоми Осака;

певица Бритни Спирс;

актриса Долли Партон и др.

Пионеры:

певица Билли Айлиш;

адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп;

глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль;

кенийская активистка, обладательница премии Goldman Филлис Омидо и др.

Титаны:

четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из США Симона Байлз;

гендиректор Apple Тим Кук;

продюсер Тимбаленд (Timbaland) совместно с SWIZZ BEATZ;

американская легкоатлетка Эллисон Феликс и др.

Деятели искусства:

актриса Кейт Уинслет;

рэпер под псевдонимом Bad Bunny;

рэпер Lil Nas X;

актриса Скарлетт Йохансон;

звезда сериала Netflix "Люпен" Омар Си;

первая женщина азиатского происхождения, завоевавшая премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер", Хлоя Чжао и др.

Лидеры:

президент США Джо Байден;

лидер Китая Си Цзиньпин;

вице-президент США Камала Харрис;

премьер Италии Марио Драги;

премьер Израиля Нафтали Беннет;

45-й президент США Дональд Трамп;

премьер Индии Нарендра Моди;

президент Ирана Ибрагим Раиси;

один из лидеров "Талибана" Абдул Гани Барадар и др.

Инноваторы:

гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг;

основатель SpaceX Илон Маск;

гендиректор General Motors Company Мэри Барра и др.

Добавим, что в списке 54 женщины и 46 мужчин. Среди них 10 активистов, которые борятся с глобальным изменением климата. Самой молодой в перечне стала 18-летняя спортсменка Суниса Ли, а самым возрастным – 78-летний президент США Байден.

Интересно, что в Time 100 попала звезда кантри-музыки Долли Партон, которая помогла профинансировать разработку вакцины против COVID-19 компании Moderna на 1 миллион долларов.

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