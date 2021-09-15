Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей планеты

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
3 минуты
3,7 т.
Список Time 100

Американский журнал Time обнародовал новый список сотни самых влиятельных людей мира-2021, который составляется ежегодно уже 18 лет подряд. В него вошли представители разных профессий и сфер.

В этом году перечень Time 100 разделен на шесть категорий: иконы (кумиры), пионеры, титаны, деятели искусства, лидеры и инноваторы. Материал был опубликован на сайте издания в среду, 15 сентября, а также появился в печатной версии Time.

Интересно, что новый журнал команда решила выпустить с разными вариантами обложек, на которых – герои списка самых влиятельных. Это принц Гарри и герцогиня Мэган, гимнастка Симона Байлз, актриса Кейт Уинслет, певица Билли Айлиш, генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг и писательница Кэти Пак Хонг.

Видео дня
Кто попал в Time 100 в этом году
Иконы

Иконы:

  • британский принц Гарри и его жена Мэган Маркл;

  • российский оппозиционер Алексей Навальный;

  • теннисистка Наоми Осака;

  • певица Бритни Спирс;

  • актриса Долли Партон и др.

Пионеры

Пионеры:

  • певица Билли Айлиш;

  • адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп;

  • глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль;

  • кенийская активистка, обладательница премии Goldman Филлис Омидо и др.

Титаны

Титаны:

  • четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из США Симона Байлз;

  • гендиректор Apple Тим Кук;

  • продюсер Тимбаленд (Timbaland) совместно с SWIZZ BEATZ;

  • американская легкоатлетка Эллисон Феликс и др.

Деятели искусства

Деятели искусства:

  • актриса Кейт Уинслет;

  • рэпер под псевдонимом Bad Bunny;

  • рэпер Lil Nas X;

  • актриса Скарлетт Йохансон;

  • звезда сериала Netflix "Люпен" Омар Си;

  • первая женщина азиатского происхождения, завоевавшая премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер", Хлоя Чжао и др.

Лидеры

Лидеры:

  • президент США Джо Байден;

  • лидер Китая Си Цзиньпин;

  • вице-президент США Камала Харрис;

  • премьер Италии Марио Драги;

  • премьер Израиля Нафтали Беннет;

  • 45-й президент США Дональд Трамп;

  • премьер Индии Нарендра Моди;

  • президент Ирана Ибрагим Раиси;

  • один из лидеров "Талибана" Абдул Гани Барадар и др.

Инноваторы

Инноваторы:

  • гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг;

  • основатель SpaceX Илон Маск;

  • гендиректор General Motors Company Мэри Барра и др.

Добавим, что в списке 54 женщины и 46 мужчин. Среди них 10 активистов, которые борятся с глобальным изменением климата. Самой молодой в перечне стала 18-летняя спортсменка Суниса Ли, а самым возрастным – 78-летний президент США Байден.

Интересно, что в Time 100 попала звезда кантри-музыки Долли Партон, которая помогла профинансировать разработку вакцины против COVID-19 компании Moderna на 1 миллион долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, учитель информатики из Запорожья Александр Жук, который преподает в школе-интернате, стал лауреатом международной премии Global Teacher Award. Эту награду педагоги могут получить за выдающиеся достижения в учительстве.

СШАрейтингшоу-бизнесполитикаКейт УинслетБритни СпирсСкарлетт ЙоханссонБилли АйлишАлексей НавальныйТим КукИлон МаскДжо БайденДональд ТрампПринц ГарриМеган Маркл