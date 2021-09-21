'Не могу поверить': Бритни Спирс вернулась в Instagram и рассказала об отпуске с женихом. Фото и видео

Американская певица Бритни Спирс активировала свою страницу в Instagram после внезапного исчезновения. Звезда рассказала, что провела это время на отдыхе с женихом.

Фото и видео с этой информацией исполнительница выложила на свою восстановленную страницу. Спирс также призналась, что ей было трудно не пользоваться социальными сетями так долго (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

По словам певицы, молодожены решили устроить себе отпуск и полетели на Гавайи. Они хотели уединенно отпраздновать новый этап в жизни, поэтому дистанцировались от фанатов.

Судя по подписи к видео, Бритни чувствует себя счастливой и просит не забывать о том, чтобы благодарить Бога и молиться. На кадрах видно, как она танцует под песню Billie Eilish – Bad Guy в коротеньких шортах и топе.

Напомним, что Спирс больше недели назад обручилась с 27-летним спортсменом Сэмом Асгари. Их отношения длятся уже 5 лет, но отец артистки запрещал ей играть свадьбу.

Это уже третья помолвка знаменитости. В 2004 году она 55 часов была замужем за своим другом детства Джейсоном Александром, а позже в том же году вышла за танцора Кевина Федерлайна, от которого у нее есть двое детей.

Не так давно OBOZREVATEL писал о том, что известно о женихе Бритни Сэме Асгари.