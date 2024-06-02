Екатерина Тышкевич в слезах сообщила об ухудшении своего состояния

Украинская актриса, известная по сериалам "Жіночий лікар" и "Ніщо не трапляється двічі", Екатерина Тышкевич рассказала о неоптимистическом течении лечения своей вероятной болезни – хронического соматоформного болевого расстройства. Новое лечение не дало желаемого эффекта.

Она объяснила в InstaStories, что к головным болям добавилась еще и тревожность. Такое стечение обстоятельств повлекло за собой истерику. Всего актриса назвала три причины, по которым психологически чувствует себя нехорошо.

Самой главной из них явилась неэффективная терапия транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС). Ранее Тышкевич отмечала, что этот способ имеет "маленькую доказательную базу того, что он помогает", но актриса решила рискнуть, потому что если этот не подействует, то впереди ее ждет лечение электросудорожной терапией, то есть электрошоком.

"Позади 20 ТМС, и нет больше надежды, что этот инструмент поможет и нужно просто немного терпения", – подвела актриса вывод о лечении.

Еще одной причиной истерики стало отсутствие каких-либо изменений: "Пришло лето, а смена климатического сезона – это тоже гр*баное подведение итогов. И вывод, что я все еще в заднице".

В частности, она сообщила, что к постоянной головной боли добавилась тревожность. "Это меня добило", – отметила она.

Актриса сообщила, что сейчас находится "на грани", но пока спасает психолог.

"После этого меня 1,5 часа собирала в кучу психолог и я еще много плакала. А потом накрасилась за две секунды и уехала, – написала она и добавила: – На сторис слышен мой нервный смех, потому что я именно на грани".

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Тышкевич показывала, как проходило ее лечение с помощью ТМС. Во время процедуры постоянно текли слезы.

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