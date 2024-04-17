Екатерина Тышкевич, которая несколько лет борется с тяжелой болезнью, показала видео лечения: у актрисы постоянно текли слезы

Украинская актриса, известная по сериалам "Женский врач" и "Ничто не случается дважды", Екатерина Тышкевич поделилась видео, на котором проходит лечение своей вероятной болезни – хронического соматоформного болевого расстройства. Недуг звезды сопровождается постоянной головной болью.

Во время процедуры у артистки текли слезы, но она очень надеется, что это поможет ослабить болевые ощущения. В Instagram Екатерина Тышкевич рассказала, что общалась с другим пациентом, поделившимся с ней своим положительным опытом.

"С каждым днем усиливают импульс и тело реагирует по-разному. Я сегодня немного монарх и передаю привет. И слезы текли постоянно", – призналась актриса.

Ей на голову надели специальный препарат, пускавший импульсы по телу. Видно, как у знаменитости тряслись руки от этого процесса.

После процедуры она написала: "Сегодня пересеклись с пациентом, который тоже проходит эти процедуры и имеет ХГБН в течение 20 лет. Сказал, что после второй почувствовал улучшение. Сегодня уже восьмая. Его попустило процентов на 40%. Держим кулачки за меня все".

Напомним, ранее звезда поделилась, что ее новая схема лечения предусматривает транскраниальную магнитную терапию. Врач также предлагал ей пройти курс лечения электрошоком, но Екатерина Тышкевич боится делать это из-за возможных последствий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в марте 2024 года Тышкевич снова пожаловалась на ухудшение самочувствия. Вернулась сильная головная боль, и начали выпадать волосы. Она некоторое время пыталась жить без антидепрессантов, но пришлось вернуться к привычным таблеткам.

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