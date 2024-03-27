Екатерине Тишкевич стало хуже: вернулась сильная головная боль, выпадают волосы

Украинская актриса Екатерина Тишкевич сообщила об ухудшении самочувствия в результате неизвестной болезни, из-за которой в декабре прошлого года 10 дней провела в реанимации, три из которых – в коме. Звезда более недели страдает от потери волос и хронических головных болей, что делает ее жизнь невыносимой.

Актриса рассказала в Instagram-историях, что пошла на крайние меры – вернулась к антидепрессантам из-за самочувствия. Поэтому в последнее время она не выходит на контакт с подписчиками и поклонниками.

"Не выхожу к вам совсем, когда прям гайки полные по голове. Последние 10 дней как раз такие. Села снова на антидепрессанты, потому что не вывожу, к сожалению", – сообщила она.

Волосы также страдают из-за болезни, которая мучает женщину уже более 9 лет, но причина их выпадения неизвестна. Как утверждает актриса, все анализы в пределах нормы.

"Мои волосы начали катастрофически выпадать. Третью неделю теряю огромное количество. Поэтому сейчас в пути к трихологу. По анализам катастрофических дефицитов нет, щитовидная в норме. А я скоро буду голомозая актриса", – добавила Тишкевич.

К сообщению о потере волос актриса прикрепила фото с последствиями – огромной копной в раковине после расчесывания.

Напомним, точный диагноз Екатерины Тишкевич до сих пор неизвестен. Как она отмечала ранее, вероятно, это хроническое соматоформное болевое расстройство. Звезда сейчас проходит лечение и одновременно пытается внедрять новые полезные привычки и сокращать количество так называемых эмоциональных ям.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале марта актриса утверждала, что начала чувствовать себя гораздо лучше. Тогда хронические боли понемногу становились легче, но окончательно не исчезали.

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