Екатерина Тышкевич, которая несколько дней провела в коме, назвала свой вероятный диагноз и поделилась положительными новостями

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре прошлого года 10 дней провела в реанимации, из которых три – в коме, поделилась версией диагноза, который уже много лет ее мучает. Хронические боли, по словам звезды, постепенно становятся легче, но еще не прошли полностью.

Об этом Екатерина Тышкевич рассказала подписчикам в Instagram. Положительные изменения пока очень шаткие, отметила артистка, однако она работает над своим самочувствием каждый день.

"Мне кажется, что есть небольшая положительная динамика по голове. Очень шаткая. Но стало меньше дней, когда сильно болит. Чаще держится на уровне напряжения или дискомфорта. Но постоянное ощущение пока есть", – поделилась положительными новостями актриса.

Ранее она рассказывала, что страдает соматоморфной головной болью, вызванной функциональной обломкой мозга.

Сейчас, по одной из версий врачей, Екатерина Тышкевич имеет хроническое соматоформное болевое расстройство.

"Или проще: стойкая хроническая головная боль напряжения. Одна из причин возникновения – глубокая эмоциональная травма + индивидуальные физиологические особенности", – рассказала артистка.

Звезда пытается внедрять новые полезные привычки и сокращать количество "эмоциональных ям". Екатерина Тышкевич призналась, что пока не может полностью принять и примириться с болезнью, но работает с врачами и продолжает лечение.

Кстати, актриса также показала одно из своих детских фото, отвечая, увеличивала ли когда-нибудь губы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Тышкевич призналась, что они с мужем очень хотели бы иметь ребенка. Из-за заболевания 29-летней актрисы пара пока откладывает рождение первенца.

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