Эдди Мерфи живет в доме с кинотеатром и 17 ванными. Фото

Американский комедийный актер, кинорежиссер и продюсер Эдди Мерфи живет в роскошном особняке в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, штат Калифорния), стоимость которого оценивают в 20 млн долларов.

Об этом сообщает издание New York Post. По словам инсайдеров, звезда приобрел участок площадью 3,7 акра в 2001 году за 10 млн долларов, а затем потратил $20 млн на строительство дома в 2003 году (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Согласно источнику, в особняке актера есть в общей сложности десять спален, 17 ванных комнат, кинотеатр и даже боулинг. Также теннисный корт, огромный бассейн и четыре гаража.

Коротко о знаменитости:

Эдди Мерфи – американский комедийный актёр, кинорежиссер, продюсер и певец, пик популярности которого пришелся на 1980-е годы. Наиболее известен по роли Акселя Фоули во франшизе "Полицейский из Беверли-Хиллз", а также по главным ролям в фильмах "Поменяться местами", "Бумеранг", "Святоша", "Доктор Дулиттл" и многих других.

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