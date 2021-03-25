Едді Мерфі живе в будинку з кінотеатром і 17 ванними. Фото

Американський комедійний актор, кінорежисер і продюсер Едді Мерфі живе в розкішному маєтку в Беверлі-Хіллз (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія), вартість якого оцінюють у 20 млн доларів.

Про це повідомляє видання New York Post. За словами інсайдерів, зірка придбав ділянку площею 3,7 акра у 2001 році за 10 млн доларів, а потім витратив $ 20 млн на будівництво будинку у 2003 році (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідно до джерела, в маєтку актора є загалом десять спалень, 17 ванних кімнат, кінотеатр і навіть боулінг. Також тенісний корт, величезний басейн і чотири гаражі.

Коротко про знаменитість:

Едді Мерфі – американський комедійний актор, кінорежисер, продюсер і співак, пік популярності якого припав на 1980-ті роки. Найбільш відомий за роллю Акселя Фоулі у франшизі "Поліцейський із Беверлі-Хіллз", а також за головними ролями у фільмах "Помінятися місцями", "Бумеранг", "Святоша", "Доктор Дуліттл" і багатьох інших.

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