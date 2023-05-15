Джамала призналась, что не говорила организаторам о своих намерениях выкрикнуть 'Слава Украине' в финале Евровидения-2023: боялась, что вырежут

Известная украинская певица Джамала выступила на открытии грандиозного финала Евровидения-2023 как победительница конкурса 2016 года. Она исполнила небольшой фрагмент своей победной композиции "1944", а закончила выступления возгласом "Слава Украине! Героям Слава!"

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Как известно, Евровидения считается абсолютно аполитической площадкой, а подобные проявления могут иметь серьезные последствия. Предвещая, что организаторы не разрешат сказать эти важные слова перед огромной публикой в зале и у экранов, Джамала не стала никому говорить о своих намерениях. Об этом певица рассказала в InstaStories у себя на странице.

На репетициях номера Джамала не восклицала украинское патриотическое приветствие и до конца не была уверена, что этот момент оставят в эфире уже после завершения финала.

"Болела за наших и, конечно, немного за себя. Потому что на всех прогонах скрывала финал песни. Волновалась, что вырежут", – призналась звезда.

"Спасибо, UK, что оставили в эфире", – добавила артистка.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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