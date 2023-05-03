Драка, жесткая карета, потерянная туфля и не только: 5 самых известных казусов на коронациях

В субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация Чарльза ІІІ и его супруги королевы-консорта Камиллы. На подготовку к церемонии было потрачено 250 млн. фунтов стерлингов, из которых 150 млн. фунтов стерлингов – на развертывание тысяч полицейских и отрядов охраны. Остальные – на организацию и три дня празднований.

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Безумные суммы тратятся для того, чтобы главное событие в жизни королевских лиц прошло без казусов. Предлагаем вспомнить в материале OBOZREVATEL коронации, где, несмотря на тщательную подготовку, случались неприятности.

1. Вильгельм І Завоеватель

В 1066 году короновали Вильгельма I Завоевателя, который ввел феодальный строй в старую англосаксонскую систему правления. Во время церемонии публика бурно радовалась, потому что он победил короля Гарольда II Годвинсона (последний англосакский король). Когда нормандские солдаты услышали крики и шум, ошибочно подумали, что толпа взбунтовалась и готовит на короля покушение. Следовательно, начался настоящий хаос: дома были охвачены пламенем, а церковь постепенно наполнял дым. Казалось бы, вот-вот торжество оборвется. Однако Вильгельм вместе с епископами довели церемонию до конца.

2. Ричард II

Ричард II также известен как Ричард Бордосский, был королем Англии с 1377 по 1399 год. Его короновали в 10-летнем возрасте, через 11 дней после смерти дедушки – короля Эдуарда III Виндзорского. После религиозной церемонии лорд-канцлер и архиепископ Саймон Садбери нес на плече маленького главу престола в Вестминстерский зал. В это время случился милый казус: Ричард II потерял свою туфлю.

3. Георг IV

Это король Великобритании и Ганновера с 1820 по 1830 годы. Коронацию Георга IV частично сорвала его бывшая жена Каролина Брауншвейгская. Она несмотря на запрет экс-супруга пыталась проникнуть на церемонию. Когда Его Величеству одевали корону, Каролина настойчиво стучала в дверь. В конце концов она ушла, и торжество продолжилось.

4. Королева Виктория

Это королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии (с 20 июня 1837 до своей смерти в 1901 году). Во время церемонии коронации архиепископ ошибочно одел Виктории кольцо с сапфирами и рубинами не на мизинец, а на безымянный палец. Ее Величество на месте попыталась снять украшение. Ей это удалось, хоть и не с первого раза. Позже она написала об этом в своих воспоминаниях: "Архиепископ очень неуклюже одел кольцо не на тот палец, и в результате мне было очень тяжело снова его снять, что я в конце концов сделала. Это было больно".

5. Королева Елизавета II

Даже у педантичной во всем Елизаветы II коронация, за которой наблюдали в прямой трансляции 27 миллионов телезрителей, не была идеальной. Ее Величество жаловалась на жесткую карету, неудобное платье и тяжелую корону. А ее старший сын, на тот момент четырехлетний принц Чарльз чуть не уронил корону и тем самым едва не сорвал церемонию. Кроме того, королева забыла сделать реверанс своим фрейлинам в северной колонне аббатства.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где смотреть прямую трансляцию коронации Чарльза ІІІ.

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