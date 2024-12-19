Предательница Седокова сделала последний подарок бывшему мужу, который совершил самоубийство в день ее рождения

Певица-предательница, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова сделала последний "подарок" экс-мужу – латвийскому баскетболисту Янису Тимме, совершившему самоубийство в день рождения артистки. Накануне семья спортсмена открыла сбор на его похороны, ведь 32-летний латвиец не имел никакой недвижимости в РФ, а имущество на родине пришлось продать из-за невыплаты алиментов.

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Седокова, попавшая в больницу с нервным срывом после того, как узнала о трагической новости, решила взять на себя расходы. Как сообщали пропагандистские медиа, только транспортировка тела Тиммы в Латвию обошлась бы его родным минимум в миллион рублей (300 тысяч гривен).

Часть денег путинистка уже перевела на счет ритуальных компаний. Организацией процесса будет заниматься последняя баскетбольная команда, в которой играл Янис. Она привезет в Россию родственников погибшего. Прощание состоится в Риге. Сама же знаменитость не сможет присутствовать на церемонии, ведь все еще находится в больнице.

Как известно, в начале отношений с баскетболистом артистка-предательница приобрела в ипотеку две квартиры в российской столице. Как выяснилось, Седокова не потянула выплату банку по миллиону рублей ежемесячно. В одну из квартир, по слухам, вложился Янис, однако впоследствии недвижимость пришлось продать. Тогда исполнительница объяснила – не хотела делать ремонт, а намеревалась приобрести жилье в США. Подробности – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, оставил ли Янис Тимма наследство Анне Седоковой перед тем, как покончить с собой. Подробности – в нашем материале.

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