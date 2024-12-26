'Я буду любить тебя вечно': предательница Седокова вышла на связь через 10 дней после самоубийства бывшего

Певица-предательница Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа – латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой в ее день рождения, 16 декабря. После новости о самоубийстве артистка загремела в больницу с нервным срывом. Пара была вместе с 2020-го по сентябрь 2024 года, а инициатором развода выступила исполнительница, с чем не смог смириться мужчина.

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Как отметила запроданка в соцсетях, она до сих пор находится под наблюдением врачей: "Хочу поблагодарить всех за поддержку в этот тяжелый период. Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить, как раньше".

Седокова призвала представителей медиа не доверять посторонним лицам, не имеющим ничего общего с экс-супругами. "Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбяти приносят соболезнования маме, а не раздают интервью", – написала она.

У семьи спортсмена не было средств, чтобы транспортировать его тело на родину и оплатить похороны. Впоследствии стало известно, что Седокова взяла на себя часть расходов, совместно с последней баскетбольной командой, где играл Тимма. Однако друг погибшего, бизнесмен Мартиньш Лаува отметил: звезда не помогла с финансированием.

"Вместе с мамой и сестрой Яниса,а, также, при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей", – продолжила певица. Ранее Лелде Жандецкая, сестра Тиммы, сообщила, что тело брата лежало в морге 9 дней, ведь из-за бюрократических моментов не удалось реализовать мгновенное транспортирование. Похороны пройдут 27 декабря в Латвии. Семья Яниса решила, что его кремируют.

"Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь и понима, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно –на земле и на небе", – завершила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выглядела Седокова в молодости и почему жизнь в России не пошла ей на пользу: от "ВИА Игры" до "черной вдовы". Фото – смотрите здесь.

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