Досудебное расследование на финальной стадии: Елена Тополя сделала заявление о секс-сандале и пригрозила кармой обидчикам и их детям

Украинская певица Елена Тополя поделилась обновлениями о том, на каком этапе находится дело о шантаже секс-видео. Звезда сообщила, что досудебное расследование уже почти завершилось, однако больше подробностей она сможет раскрыть только после общения с юристами.

Видео дня

Об этом артистка заявила в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром". В частности, она подчеркнула, что совершенно не стесняется публично говорить о деле с секс-шантажем, ведь никто не имеет права совершать подобные вещи, и убеждена: обидчиков настигнет карма.

"Уже заканчивается досудебное расследование. Буду иметь встречу с адвокатом о том, что я могу говорить, потому что уже есть определенный пройденный этап. Буду готовить новости", – сказала исполнительница.

Как отметила Елена Тополя, несмотря на осуждение со стороны некоторых людей, она будет и в дальнейшем раскрывать подробности расследования в отношении своего секс-шантажиста, ведь хочет показать, что такие противозаконные и аморальные поступки не должны оставаться безнаказанными. Она добавила, что не сделала абсолютно ничего плохого, а когда закрутила роман с младшим мужчиной уже была свободной женщиной, хотя в сети писали совсем другое.

"Пытались разнести другую информацию, которая порочит меня, добавляя свои мысли. Что хотите, то и делайте. Но каждое слово и действие каждому вернется. Помните об этом, а особенно тогда, когда у вас есть дети, которые будут отвечать за каждое ваше действие. Если вы делаете зло и порочите кого-то неправдой, обязательно будет ответ", – отметила артистка.

Шантаж Елены Тополи

В начале этого года исполнительница сообщила, что стала жертвой шантажистов. У Елены Тополи требовали 75 тысяч долларов, угрожая обнародовать интимное видео с ней и 23-летним парнем. Поскольку звезда не выполнила требования обидчиков, ролик все же попал в сеть.

Елена Тополя четко заявляла, что никому не позволит порочить свою честь, поэтому сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Впоследствии стало известно, что полиция задержала 23-летнего жителя Киева, который шантажировал артистку. Мужчине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Позже Елена Тополя раскрыла, что ее обидчик придерживался определенной схемы, чтобы втереться в доверие. По словам певицы, мужчина подстроил ДТП, а потом появлялся во всех местах, где была она. Звезда не видела в этом ничего подозрительного, более того, думала, что в ее жизни появился человек, который полностью ее понимает, но все оказалось иначе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Тополя раскрыл, знает ли секс-шантажиста своей бывшей жены, с которым она закрутила роман после развода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!