Максимально всратый май для Харьковского городского совета. Такого количества публичных скандалов в концентрации на один календарный месяц я давно не помню.

Видео дня

И что самое болезненное - это не "происки врагов", не заявления о миллиардных коммунальных долгах недругов в Киеве или где-то у мэра Днепра Филатова, которые можно перебить грамотным ответом, а родной, выпестованный семейно-бюрократический аппарат, харьковский "deep state" подставляет Игоря Александровича по полной программе.

1) 11 мая Терехов после громких журналистских расследований ХАЦ и Гвары о схеме с чешскими трамваями уволил Дмитрия Липового, своего заместителя, который отвечал за строительство и дорожное хозяйство. Поговаривают, что Липовый уже сбежал за границу. Если коротко - семья Липового подозревается в незаконном обогащении на 14 млн грн через аренду старых чешских трамваев через частные компании в которых фигурирует его жена Наталья Дорош.

2) 14 мая в Департаменте цифровой трансформации Харьковского горсовета СБУ и прокуратура провели обыски. Чиновников ведомства Галины Литвинец подозревают в распиле бюджетных средств на "Карточке харьковчанина" и ее мобильном приложении, на которое за время полномасштабной войны потратили более 22 млн грн, и планировали потратить еще почти 10 млн, но после обысков тендер отменили. У правоохранителей есть подозрения, что приложение "пилили" внутренние программисты горсовета, а миллионы гривен за эти работы переводились на некую фирму ООО "Рофф", записанную на некую Алису Николову. Ведется следствие.

3) Буквально вчера заместитель мэра Харькова по вопросам (тут прям горькая ирония судьбы) жизнедеятельности города Иван Кузнецов насмерть сбил 43-летнего мотоциклиста на пикапе Ford 150.

Кузнецов сам снял себя с должности на период следствия. Судя по словам Терехова о том, что он очень эффективный менеджер, еще и воевал, его может даже не уволят. При этом информации об этом человеке или его военных победах в публичном поле нет вообще, не найти даже фото в военной форме, зато есть эпическое видео декабря 2022 года, когда Кузнецова и директора Харьковских тепловых сетей Василия Скопенко полиция вытащила из машины за пьяное вождение, и они в наручниках на земле, явно уже хорошо дате, кричат полицейским: "Твари! Я воевал! А ты где был!" и все в таком духе.

То есть человек уже попадался в инциденте с пьяным вождением автомобиля и теперь сбил насмерть человека. В полиции говорят, был трезв. Посмотрим, чем закончится, обычно, в таких случаях людей как минимум отлучают от руля, чтобы не гадать, что там в следующий раз произойдет.

В общем, характерная черта нынешней тереховской команды, что все эти эффективные менеджеры в основном чистые ноунеймы и становятся известны обществу только когда во что-то вляпаются. Все, что можно найти в интернете про того же Кузнецова - это 1. как его пьяного выволокли из машины и он кричал "Я воевал" в 2022 году, и 2. как он сбил вчера насмерть человека. Все. Больше никакой информации о рабочих или военных процессах или достижениях вы не найдете. Или их нет или коммуникация по городским процессам с обществом не то что провалена, а она просто не ведется, потому что кто вы такие, чтобы что-то вам объяснять, "собака лает, караван идет". Зато в декларациях видимо найдется немало интересного.

4) Вышло журналистское расследование ХАЦ о высаженных немецких соснах возле Градусника по цене миллион гривен за штуку. Переплачено минимум в 2-3 раза, дополнительные условия выкачаны после тендера, миллионный тендер заточен под любимого подрядчика - "Кузнецов ландшафтная студия", который на своем сайте продает те же пинии в разы дешевле и больше не участвует в озеленении ни одного города, кроме Харькова. Почитайте. Много интересного, о том как в Харькове дела делаются.