Неужели мы такой ужасный народ? Нет, конечно. Наоборот.

Контроверсионный погромщик Петлюра, который отдал Галичину полякам. Пророссийский Скоропадский, который продался немцам. Коммунист Винниченко, который к Ленину ездил. Грушевский, который вообще вернулся в СССР. Резун поляков Бандера. Союзник Гитлера Мельник.

Вот вокруг все прекрасно! На Западе живут гуманисты, интернационалисты и защитники украинского меньшинства, а на Востоке — носители такой высокой культуры, что никак не докажут нам, бестолковым, свое величие, пока нас не вырежут.

Мы и сами сомневаемся, сами называем здесь, в Украине, Петлюру контроверсионным и собираемся переименовывать улицы Винниченко.

Потому что никак не усвоим нескольких важных вещей.

Все, кто боролся за Украину, и левые, и правые — наши герои, если они не совершали преступлений против людей. А никто из перечисленных таких преступлений не совершал.

Преступления, которые якобы совершали украинские подразделения против мирного населения или меньшинств на украинских территориях, должны быть изучены и безусловно осуждены. Как и преступления против украинцев. Украинского государства тогда не было. Наши герои за него боролись. В тех исторических условиях, которые были тогда, ища союзников там, где могли, чтобы защитить свой народ. Делали, очевидно, и ошибки, в том числе роковые.

Историки должны тщательно исследовать и подвиги, и ошибки, и победы, и преступления, которые совершали борцы за Украину. А тем более преступления, которые совершались против украинцев. Мы не можем оценивать прошлое с современных позиций, взглядов и ценностей. То была другая эпоха.

И мы должны не копаться в прошлом, а совместно с европейскими соседями и украинцами всех происхождений строить справедливое будущее. Хотя бы потому, что из-за нашего популизма и эгоизма можем его потерять, подарив вместе с собой тоталитарному молоху, который уничтожает нас. А если это произойдет, то узнаем, что самыми большими преступниками были не только Броуди, Редис, Зеленский и Порошенко, но и Навроцкий и Туск, какими бы ни были отношения между ними.)