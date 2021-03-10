Дом Меган Маркл в США выставили на продажу: в сети показали фото

В сети появились фото, как выглядит дом супруги принца Гарри Меган Маркл, который расположен в Лос-Анджелесе и сейчас выставлен на продажу за 1,8 млн долларов.

Так, особняк в колониальном стиле герцогиня Сассекская сняла в районе Хэнкок-Парк, когда была замужем за Тревором Энгельсоном в 2011 году. Об этом пишет издание Top Ten Real Estate Deals (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, в тот период Маркл впервые получила свою актерскую роль и во время съемок ей необходимо было прожить девять месяцев в Торонто. Именно в этот особняк она возвращалась между съемками.

Дом сделан в светлых тонах, имеет минималистический интерьер и расположен на площади 210 кв. м. В жилье есть четыре спальни, три ванные комнаты, гостиная с камином и обеденной зоной.

Кроме того, в особняке кухня-столовая имеет белые шкафы, мраморные столешницы и сама комната выходит во внутренний дворик. На территории также есть гараж на две машины с дополнительной парковкой.

Напомним, ранее Меган Маркл заговорила о расизме в королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

В двухчасовом интервью Опре Уинфри Маркл призналась, что у них будет девочка. Дочь пары должна появиться на свет в начале лета. Кроме того, герцоги Сассекские заявили, что больше детей они не планируют.

Также стало известно, как Елизавета II отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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