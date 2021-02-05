В сети показали, как выглядят элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей

В сети показали, как выглядят элитные особняки знаменитых Потапа и его супруги Насти Каменских, а также Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей.

Известно, что звездные пары живут по соседству друг с другом. Об этом сообщает "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, жилье знаменитостей расположено в поселке Романков, в направлении Конча-Заспы. Именно здесь есть закрытый коттеджный городок "Солнечная долина", в котором поселились звезды.

Согласно источнику, Потап еще в 2017 году купил 13,5 соток земли, на которых сейчас стоит двухэтажный особняк. Он выполнен из камня в итальянском стиле. На заднем дворе застекленная терраса, домик для барбекю и бассейн с лаунж-зоной.

Внутри дома Потапа и Каменских есть светлые стены и мебель, просторные комнаты и много естественного света. В гостиной находится камин, а в прихожей у лестницы – место для спортивных тренировок.

Стоит отметить, что в городке "Солнечная долина" ведется видеонаблюдение, по территории ходит частная охрана, а на въезде шлагбаум. Также за безопасность отвечают бойцы ГСО.

Самый дешевый коттедж от застройщика (220 кв.м) можно приобрести за 12,67 млн гривен, а просторный дом площадью 574 квадрата обойдется в 33,24 млн гривен.

Внутри городка есть частный детский сад, озеро, баня, ресторан, спортивные площадки и поля для футбола, баскетбола, волейбола, теннисные корты. На территории много освещенных пешеходных дорожек. А рядом, в сосновом лесу, есть тропа здоровья.

Во дворе дома Горбунова и Осадчей есть горки и качели для их маленького сына, а также гостевой домик. Площадь участка звезд составляет 13,4 соток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ показали, как выглядит загородный дом под Киевом 73-летней украинской певицы Софии Ротару. Именно в нем артистка проводит большую часть времени в период пандемии коронавируса.