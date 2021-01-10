Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже продолжительное время борется с раком мозга, Анна рассказала о здоровье своей мамы. На сегодняшний день состояние актрисы оценивается как тяжелое.

В Instagram-stories Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы, и призналась, что актриса все еще тяжело больна и они продолжают лечение.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", – ответила девушка.

Кроме того, в фотоблоге Анна ответила на вопрос, почему она никогда не показывает свою младшую сестру Милу, которую ее мама Заворотнюк родила в браке с Петром Чернышовым. Как оказалось, родители против того, чтобы Анна показывала жизнь младшей сестры.

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