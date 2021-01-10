Донька Заворотнюк розповіла про стан матері

Донька російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка вже тривалий час бореться з раком мозку, Анна розповіла про здоров'я своєї мами. На сьогоднішній день стан акторки оцінюється як важкий.

У Instagram-stories Анна Заворотнюк відповіла на питання підписниці, і зізналася, що акторка все ще важко хвора і вони продовжують лікування.

"Моя мама дуже тяжко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще, і я дуже сподіваюся, що все переможемо", – відповіла дівчина.

Крім того, в фотоблозі Анна відповіла на питання, чому вона ніколи не показує свою молодшу сестру Мілу, яку її мама Заворотнюк народила в шлюбі з Петром Чернишовим. Як виявилося, батьки проти того, щоб Анна показувала життя молодшої сестри.

Як повідомляв OBOZREVATEL :