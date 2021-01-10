Донька Заворотнюк розповіла про стан матері
Донька російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка вже тривалий час бореться з раком мозку, Анна розповіла про здоров'я своєї мами. На сьогоднішній день стан акторки оцінюється як важкий.
У Instagram-stories Анна Заворотнюк відповіла на питання підписниці, і зізналася, що акторка все ще важко хвора і вони продовжують лікування.
"Моя мама дуже тяжко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще, і я дуже сподіваюся, що все переможемо", – відповіла дівчина.
Крім того, в фотоблозі Анна відповіла на питання, чому вона ніколи не показує свою молодшу сестру Мілу, яку її мама Заворотнюк народила в шлюбі з Петром Чернишовим. Як виявилося, батьки проти того, щоб Анна показувала життя молодшої сестри.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
2019 року стало відомо, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що акторка потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
2020 року, через рік лікування знайомі Заворотнюк розповіли, що хіміотерапія кардинально змінила зовнішність зірки.