Дочь Снежаны Егоровой расплакалась, рассказывая о родственниках в оккупации: мама это знает

Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская имеет родных, которые живут во временно оккупированной Новой Каховке и ждут освобождения. Разговоры о них вызывают у живущей в США звезды слезы.

Примечательно, что и мать Ровинской – ведущая-предательница Снежана Егорова – знает о сложном положении своих родных, однако никак им не помогает. Ее дочь дала волю эмоциям в интервью Анне Олицкой на YouTube.

"Я очень хотела бы увидеться с родными. С папой, с бабушкой. Она уже старенькая, каждый раз звонит мне и плачет... Очень скучаем по родным. Кстати, что интересно, у меня большинство родных по маминой линии находятся в оккупации в Каховке", – призналась Стася Ровинская со слезами на глазах.

Именно в украинском курортном городе родилась бабушка звезды и сама Егорова. Украинцы осуждают российское вторжение и тяжело переживают оккупацию, пока их родственница поддерживает террористическую войну.

"Это все очень сложно. Они в возрасте. С ними редко есть связь. Они не поддерживают российскую агрессию, никто не хочет быть Россией – это пропаганда. Это сестры моей бабушки, мои троюродные братья, сестры", – рассказала ведущая.

Она также возразила, что риторика Снежаны Егоровой по поводу войны стала "спокойнее". Артистка назвала лояльное отношение матери к России "сюром".

Как известно, Стася Ровинская разорвала связи с путинисткой, которая даже не поддержала родных во время бомбардировки Украины. Ведущая также со слезами вспоминала, что мама избивала ее в детстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Егорова до полномасштабного вторжения во всеуслышание заявляла, что поддерживает Владимира Путина. После 24 февраля 2022 года все стало только хуже.

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